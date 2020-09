Solicitan que haya guardavidas en el Parque Don Tomás

Robinso Montero, del Sindicato de Guardavidas, reiteró su reclamo a las autoridades comunales para que se cumpla la ordenanza y que haya personal autorizado en el ejido de la capital pampeana.

El Delegado del Sindicato de Guardavidas y afines de la República Argentina Filial La Pampa, Robinson Montero, se acercó este martes al municipio y manifestó su preocupación ante la falta de respuestas de la gestión de di Nápoli para que se contrate a guardavidas para los espejos de agua internos y al aire libre.

“Me acerqué al municipio ya que desde el 27 de febrero vengo solicitándole al intendente que me pueda atender, para entablar una comunicación institucional, ya que en la provincia tenemos una ley provincial y una ordenanza de no más de dos años, que no se viene cumpliendo en el ejido de Santa Rosa”, dijo a Plan B.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Es decir que no se viene cumpliendo con la normativa el espejo de agua de la laguna Don Tomás, pero sí se desarrollan actividades acuáticas, cuando la ordenanza dice que deben haber guardavidas y no hay guardavidas”, agregó.

“Es algo que vengo solicitando. Incluso lo hablé con tres concejales: Depetris, Mariano Vega y Ana Sueldo. Por eso me acerqué de nuevo al municipio para transmitir las inquietudes de los trabajadores guardavidas en La Pampa y específicamente en Santa Rosa”, dijo.

Robinson Montero lamentó la falta de atención de los funcionarios de la comuna. “No me están recibiendo y me siento discriminado institucionalmente, por la sola razón de que no nos atienden. Veo que no nos reconocen. Les he escrito a los celulares o al Facebook, a los efectos de comunicarnos”. “Quisiera saber qué está pasando, como podemos trabajar en equipo y acompañar a esta gestión”, agregó Robinson Montero.

El delegado del sindicato puso como ejemplo lo que ocurre en el Parque Don Tomás. “En la laguna se está llevando adelante la Escuela de Kayak y Canotaje de la Escuela Municipal y no cuentan con guardavidas. Es algo que tienen que hacer, porque lo dice la misma ordenanza municipal”, afirmó Robinson Montero. “Nuestra actividad no solo se desarrolla en el verano, se desarrolla todo el año, siempre y cuando haya actividad en cualquier espejo de agua dentro de la ciudad de Santa Rosa”, agregó.

Consultado sobre cuántas personas debería contar la comuna en la laguna Don Tomás, Robinson Montero dijo que se necesita a cuatro. “Serían dos para la Escuela Municipal y dos para el Club Náutico”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios