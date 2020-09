Trabajadores y trabajadoras de Salud advierten sobre la exigencia del sistema

Monotributistas y contratados por Salud, pidieron una solución a su situación laboral. Piden ser recibidos por el gobierno provincial y alertaron sobre la exigencia al sistema sanitario.

Trabajadores y trabajadoras de Salud reclamaron este miércoles una reunión con el gobierno provincial para tratar la situación laboral de alrededor de 300 personas que se encuentran contratadas como monotributistas y bajo el Artículo 6°.

Liliana Rechimot, secretaria de prensa de ATE, también manifestó su preocupación por las licencias en el sistema, ya que un al tomarse descanso un número importante de personas que viene trabajando desde hace un año, el sistema podría tensionarse y funcionar al mínimo.

En la explanada de Casa de Gobierno, ATE estuvo acompañado por representes de movimientos sociales, que se solidarizaron con el reclamo del gremio estatal. “Ya llevamos 40 días manifestándonos para pedir una Mesa de Diálogo. El viernes pasado tuvimos una reunión, los representantes de los tres sindicatos con el subsecretario de salud y el secretario de trabajo, donde hablamos de las licencias del personal de planta permanente”, dijo a Plan B.

“Y cuando estaba terminando la reunión, ATE planteó qué posición iban a tomar respecto a la situación de trabajadores y trabajadoras precarizadas en el sistema de Salud y nos manifestaron que están evaluando cómo resolver la situación de los trabajadores. A eso, le contestamos que queremos una reunión y no nos contestaron de manera escrita, ni cuándo iba a ser la reunión, ni en qué condiciones”, dijo.

“Por lo tanto, volvimos a manifestarnos hoy y contamos con el apoyo de organizaciones sociales, barrios y movimientos de desocupados que solidarizaron con nosotros y se animaron a participar, con todos los recaudos que hay que tomar y se acercaron con un número reducido para garantizar el distanciamiento preventivo, social y obligatorio”, manifestó Rechimont.

La secretaria de prensa de ATE reclamó una respuesta por escrito a los pedidos del gremio. “Queremos algo escrito en un acta con día, hora y lugar, y si no lo tenemos, no es una respuesta a pedidos formales que hemos hecho. Cabe aclarar que le entregamos una nota al señor gobernador y no contestó formalmente, por lo que consideramos a eso una falta de respeto”.

Consultada sobre la preocupación de ATE por las licencias, Rechimont señaló que “los trabajadores y trabajadoras de salud nos podemos tomar licencias si no hay una situación de emergencia o contingencia, 15 días de la licencia ordinaria. Esos lugares los cubren los compañeros monotributistas y Artículo 6°, los precarizados del sistema de salud. Sé que al gobierno no le gusta que digamos que son precarizados, pero son precarizados y no tenemos más trabajadores que los puedan reemplazar. Hay una base que está con código 80, por una enfermedad de base, porque tenemos compañeros que se van a acoger al servicio de licencia porque han trabajado todo el año y en doble horario y por lo tanto, no van a dar abasto los compañeros monotributistas para cubrir los espacios”.

“Hay que pensar en ellos. Algunos vienen trabajando en el ámbito de la pandemia pero otros trabajando desde hace años, bajo esta figura, cubriendo licencias y trabajando en los servicios dónde se los necesita”, agregó.

Rechimont advirtió que de continuar esta situación, los servicios trabajarán al mínimo. “El recurso humano es el que tiene que poner todo ahí. Es un momento propicio para que el gobierno de La Pampa concrete la reunión que tanto estamos pidiendo desde hace 40 días, una reunión formal, de compañeros y compañeras con el sindicato, para resolver cómo será el ingreso para ellos. Y sacarlos de este limbo. El gobierno no responde con una nota”, criticó.

La secretaria de prensa advirtió que en Enfermería hay entre 53 y 56 trabajadores acogidos al código 80. “Más los que se van usufructuando, porque aparece algún tipo de patología. Esos trabajadores, en el Molas, son reemplazados por Artículo 6° y monotributistas, solo en rama enfermería. Y está la rama profesional, la técnica, la administrativa y la de servicios generales y mantenimiento. Por eso, estábamos en un número de unos 300 trabajadores y trabajadoras”, cerró Liliana Rechimont.

