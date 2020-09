Ardohain pidió definición provincial por la toma de tierras en 25 de Mayo

En el día de ayer, el diputado Ardohain le preguntó al Ministro de Gobierno Daniel Bensusán, que medidas piensa tomar el Gobierno Provincial para resolver esta situación y le comunicó que presentó un proyecto de resolución solicitando la concurrencia de las autoridades del Ente Provincial del Río Colorado a la Cámara de Diputados, a efectos de brindar información respecto de la presunta ocupación de terrenos propiedad de ese organismo, por parte de ciudadanos particulares que en su mayoría son habitantes de la localidad de 25 de Mayo.

Días atrás el diputado Martín Ardohain visitó 25 de Mayo, donde mantuvo una reunión con el intendente Abel Abeldaño, junto al concejal Leonel Monsalve, para interiorizarse sobre esta situación. También conversó con los vecinos y recorrió la zona de los asentamientos.

“La ocupación de terrenos no es una situación nueva para la comunidad de 25 de Mayo. El año pasado las autoridades municipales debieron regularizar la situación de al menos tres asentamientos: el ahora barrio ‘Los Pioneros’, que ocupan 52 núcleos familiares. Se firmaron actas de ‘tenencia precaria’ a unas 135 familias del barrio ‘Los Hornos’, luego el barrio ‘La Esperanza’, que son unas 150 familias.”

“A la vista de lo que acontece con los terrenos que son propiedad del Ente del Rio Colorado la situación se ha profundizado y se constituye en una práctica habitual. Resulta imperioso conocer cuáles han sido las acciones emitidas por parte del Directorio del EPRC para salvaguardar el patrimonio del organismo y a la vez, en coordinación con la Municipalidad de 25 de Mayo, proyectar el uso y destino de esos terrenos.” expresó Ardohain

“La usurpación de tierras es un delito contemplado en el código penal y el Estado debe ser claro en su mensaje. Muchas localidades del país están hoy atravesando este problema, el Gobierno no puede ni debe naturalizar el conflicto, o expresarse como lo ha hecho la Ministra de Seguridad de la Nación diciendo que no es un problema que ataña a la seguridad. De esta forma, mucha gente puede deducir que pudiendo tomar un terreno no es necesario comprarlo.” enfatizó.

A nivel nacional se han profundizado la toma de tierras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Corrientes, alentada en muchos casos por grupos organizados, con el sólo fin de ofertar la venta de estos terrenos usurpados por internet.

En nuestra provincia se han registrado usurpaciones de terrenos fiscales, especialmente el año pasado en la ciudad de Santa Rosa, cuando unas 150 familias se ubicaron en el asentamiento Nuevo Salitral –al lado de la laguna Don Tomás, al noroeste- y otras 150 en el asentamiento Micaela García -contiguo al barrio Santa María de la Pampa, al noreste-. También unas diez familias tomaron terrenos -aunque sin instalarse- en Italia y Farinatti, en Villa Germinal.

“Es imperioso que el Estado provincial desaliente estas prácticas ilegales y con urgencia resuelva el problema habitacional de los pampeanos que se encuentran en los asentamientos” finalizó.

