Organizaciones contra la violencia institucional: “Bensusán se equivoca y mucho”

El Frente de Izquierda Unidad salió al cruce de los dichos del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bensusán, quien ayer negó que la policía pampeana esté involucrada en casos de violencia institucional.









Organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, concentraron en Plaza San Martín contra la violencia institucional y exigir justicia por Facundo Astudillo Castro y la renuncia de Sergio Berni.

Además, cuestionaron que dirigentes de los derechos humanos de nuestra provincia no están en la calle reclamando porque tienen acuerdos políticos con el gobierno.

«El ministro habló de que para que haya violencia institucional hay que estar organizado. No se entienden sus dichos. La violencia institucional tiene que ver con los más de 30 hechos que han ocurrido en La Pampa, por fuera de la ley, generando apremios, torturas, y vejámenes a la población», señaló Luciano González, dirigente del Partido Obrero.

«Bensusán se equivoca y mucho. Nosotros estamos acá preocupados por esta situación porque no queremos que haya más este tipo de situaciones en La Pampa. A diferencia de él, nosotros creemos que todos los casos, que son de público conocimiento, son casos de violencia institucional», expresó.

Facundo Castro

González dejó en claro que «la responsabilidad de la muerte de Facundo Astudillo Castro es de la Policía Bonaerense”

“Pero sobretodo queremos señalar que la policía no actúa de forma independiente, sino que tiene un jefe y es el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Se tiene que ir, hay que echarlo, no puede seguir. Su continuidad es la continuidad de la impunidad”, expresó el dirigente del PO.

-¿Se arregla con una purga o un cambio de ministro?

-No. Porque se está viendo que no es un caso aislado. Pasa en todo el país, donde las fuerzas policiales están vinculadas a los apremios, a las torturas, los aprietes, y la muerte de personas. Tiene que ver con el entrelazamiento del aparato represivo con la delincuencia, la trata de personas, el narcotráfico, que marca un grado de descomposición de esa organización.

– ¿Se puede establecer un paralelo con el caso de Santiago Maldonado?

-La responsabilidad del Estado. La convocatoria tiene que ver con marcar que esto no pasa por una acción aislada de la policía. Tiene que ver con la protección de la justicia y del aparato político, que son los responsables máximos de estas fuerzas.

-¿Por qué crees que las otras organizaciones no están?

-Demuestra la importancia de la organización independiente del gobierno. Que hoy no estén los referentes históricos de la lucha por los derechos humanos, como son del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, tiene que ver con que gran parte de ellos tienen acuerdos políticos con el gobierno y ha generado que no estén acá presentes. Cualquier luchador, luchadora por los derechos humanos en La Pampa, tiene que estar acá presente, uniendo fuerzas, pero de forma independiente. No se puede estar de los dos lados del mostrador porque no podemos criticar algo a un gobierno que no me gusta y si lo hace otro no digo nada y no estoy en la calle reclamando.

