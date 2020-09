Denuncias por estafas a nombre de una jueza pampeana

La jueza de primera instancia, María del Carmen García, denunció que un grupo de personas realiza estafas telefónicas a su nombre. Al menos una persona ya habría sido engañada.









La jueza María del Carmen García informó de estafas a su nombre y confirmó que hay por lo menos una persona afectada por la maniobra.

A través de una carta pública, solicitó que «se alerte a la población en general sobre la existencia de personas que de manera telefónica invocan mi nombre, calidad de jueza y pertenencia al Poder Judicial, a los efectos de concretar estafas telefónicas».

«A la fecha, se me han hecho conocer una serie de episodios, donde invocando mi nombre y mi calidad de jueza (aunque en realidad lo hacen en relación a un juzgado que no es el de mi titularidad y que no tiene existencia real), con indicación de sitios y páginas del Poder Judicial, se ha obtenido por lo menos en el caso de una persona la disposición de importantes sumas de dinero, y a través de transferencias que se habrían realizado por cajeros automáticos», informó.

«Es mi deseo la publicación de la presente a los fines, no solo de manifestar mi absoluta falta de vinculación y relación con tales hechos, sino en especial para advertir a la población en general en cuanto a la indebida utilización de mi nombre y calidad de jueza, lo que no autorizo ni he autorizado a ningún efecto y mucho menos aún para requerir suma de dinero alguna por ningún concepto», comunicó la jueza.

«Ante el anonimato de las personas y el modus operandi que se me ha hecho conocer por personas afectadas por esas maniobras, es mi deber advertir a la población en general para evitar que se generen estafas y/o defraudaciones interponiendo mi nombre o el de cualquier persona, pero de manera muy especial mi nombre y mi pertenencia al Poder Judicial», concluyó.

