Caso Ismael Gómez: Ardohain disconforme con la exposición del ministro di Napoli

El legislador provincial se manifestó disconforme con la explicación del ministro en la convocatoria a la Cámara de Diputados y consideró de «suma gravedad» que el vecino de Macachín, Ismael Gómez, continúe sin ser hallado a dos meses de su desparición.

Esta semana el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli expuso en la Legislatura provincial, y el diputado Martín Ardohain, fue uno de los que le hizo preguntas y le pidió qué explique la logística de la búsqueda que se lleva a cabo.

“Sin entrar en los detalles que se encuentran bajo secreto de sumario, la sociedad necesita saber como se realizó la búsqueda, cuántos efectivos policiales se destinaron, qué recursos económicos se dispusieron, por qué se retiró el equipo especializado con canes que llegó de otra localidad y cuál es a la fecha la situación operacional de la búsqueda” enfatizó Ardohain.

El jefe del bloque de diputados de Propuest Federal dijo: “las respuestas que el ministro Di Napoli me dio en el recinto no me conforman y me veo obligado en insistir, como tampoco conforman a una sociedad que se encuentra en vilo, ante semejante situación. El Ministro debe brindar información que pueda dar tranquilidad a la población de Macachín, porque una cosa es la investigación bajo secreto de sumario y otra muy diferente son las respuestas a las preguntas que le formulé. Es sentido común, la gente en Macachín hace marchas, pega carteles en las calles, están viviendo en una espera constante preguntándose todos los días ¿dónde está Ismael Gómez?”, concluyó.

