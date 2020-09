La marca que identificará a la gestión provincial

Se trata del nuevo isologo de «Gobierno en acción» con la que se identificará a la actual gestión del Poder Ejecutivo. El ganador del concurso de diseño fue Donis Jonatan Fernández, quien se refirió al trabajo realizado.









El gobierno provincial ya tiene nueva marca de gestión, creada por el diseñador Denis Jonatan Fernández, ganador del concurso de la marca «Gobierno en acción».

Fernández, oriundo de Santa Rosa, comentó: “me enteré por los medios del concurso, y cuando leí tenia ciertas especificaciones en cuanto al diseño en sí, y estudié más en concreto qué mensaje se quería dar, trabajé en el contenido que la gestión buscaba. Tiré bocetos en papel y digitalizando después, en total fueron 3 logos y entregué uno solo. El boceto que ganó fue el primero que inicié, pero no me gustó y continué trabajando en otros dos. Finalmente volví al primero y retoqué cosas que me gustaron”.

“Lo más fuerte fue ver mi trabajo representando la Provincia, hice concursos en el exterior y aquí solo uno de Araucanía donde no logré avanzar en el concurso. Decidí volver a presentarme por la enseñanza de mi familia de seguir adelante, cueste lo que cueste y meterle ganas a lo que uno hace y logré este resultado”, remarcó.

“Cuando me llaman de nuevo desde la Subsecretaría de Medios y me explican que fui seleccionado, yo pensé que había otra instancia, y cuando me hablan del manual de marcas para empezar a aplicar, pregunto y me dicen felicitaciones, fuiste elegido ganador”. Súper orgulloso, más que nada porque lo realicé con cosas mías y sobre todo con el caldén, que siempre me gusta contarlo afuera de mi provincia, me gusta mucho el monte de caldén. Soy muy conectado con el agua, por lo tanto los ríos significan mucho. La bandera Argentina formando el mapa con los colores patrios, y las raíces apuntado a los pueblos originarios. Todos esos detalles encajando con la formación y condiciones que se pedía desde Gobierno», expresó.

El diseñador santarroseño se refirió además a su estudios “inicialmente formé mis estudios de diseñador gráfico en el IVT de Santa Rosa, y luego los finalicé en una universidad privada de Buenos Aires. Mis comienzos fueron de dibujo a mano y después fui descubriendo que existía el diseño gráfico digital. Mi papá me consiguió el primer programa con el que inicié y conocí el mundo del dibujo digital”, contó.

