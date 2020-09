Rosignolo negó agresión y anunció que renunciará a la presidencia de la comisión del Matadero

La titular de la comisión vecinal aseguró que “yo buscaba la unidad” de los tres clubes del barrio y responsabilizó a funcionarios municipales por crear el escenario de los incidentes de este lunes. Aseguró que su marido no estuvo en los incidentes.

Jesica Rosignolo le dijo a Plan B Noticias que no fueron a agredir a los integrantes del Club Atlético Deportivo Matadero y responsabilizó a “Lucas Borra y José Luis Carluche por autorizarlos a usar la canchita cuando nosotros desde la comisión buscábamos ponernos de acuerdo para hacer un solo club”.









“Venimos con un conflicto con este club porque en realidad hay 3 clubes llamados matadero Hablamos con Lucas Borra (responsable de comisiones veicnlaes) y José Luis Carluche (director de Deportes) de la Municipalidad de Santa Rosa para que solo funcione un. Nos íbamos a reunir supuestamente el martes porque no queríamos tener conflictos con nadie y queríamos la unión de todos”, añadió.

“Por culpa de la municipalidad se armó este conflicto. Benvenuto dijo que lo autorizaron a usar la canchita. Yo fui a hablar a la casa de él para decirle que no jugara en la canchita hasta que todo se ordenara, pero me dijo que ya se lo habían dado Carluhce y Borra. Lo que yo quiero es la unión y en la municipalidad me pasaron por arriba”, aseveró.

“Hoy lunes vuelvo a hablar con Lucas Borra para que no haya conflicto entre vecinos, me dijo que si, que nos íbamos a reunir mañana martes y que me quedara tranquila y que no iban a jugar hasta que nos pongamos de acuerdo. Me arrimo a hablar con el chico y le dije que si se puede retirar del espacio hasta la reunión con los directores pero me dijo que no se iban a retirar y le insistí en que se fueran”, contó.

Jesica Rosignolo explicó que le pidió a una amiga que hiciera un video (que se reproduce aquí). “En un momento viene otro chico que estaban con Benvenuto y le pega en la cara a mi amiga., Cuando ella se quiere levantar un chico la empezó a insultar y le dijo que filmás que filmás y el pibe le pega. Creo que es de apellido Suárez”, señaló.

Incidentes

La mujer desmintió que su marido, Héctor Mario Valquinta, haya siquiera participado de los incidentes. “El que está en el video, del que después hicieron la foto, no es mi marido. Mi marido estaba de campera azul y recién llegaba del trabajo cuando empezó esto. Nunca intervino, se quedó al lado del patrullero, se lo ve claramente en el video”, aseveró.

“La policía siempre estuvo de testigo hasta último momento. Se ve a todas las personas y a mi esposo lejos, en la otra punta, donde él no se mete en nada. Estaba lejos con ropa azul”, indicó.

Consultada por Plan B sobre las dos denuncias policiales dijo que estaba al tanto peor que “se equivocaron de persona. Igual, recién me llama el oficial de la policía porque me ordena que vaya mañana con mi marido a presentarme ante el fiscal Cazenave”.

“Vamos a ir con todas las pruebas. Incluso con un video de mi casa donde se ve que mi marido sale a trabajar vestido con una campea azul (ver aquí)”, aseveró.

Por último, Jesica Rosignolo aseguró que “mañana voy a la Municipalidad a presentar la renuncia a la Comisión Vecinal”.

