Sergio Ziliotto apeló al cuidado: “Hoy por hoy es cien por cien responsabilidad social”

El sistema de trazabilidad ha relevado alrededor de un 40% de comercios, 2340 establecimientos de unos 7000 y al aislar a contactos de contactos estrechos ha permitido prevenir la cadena de contagios.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó el plan de trazabilidad impulsado por el gobierno pampeano para controlar la pandemia de coronavirus.

Aislado preventivamente, el mandatario pampeano aseguró en declaraciones radiales que está a la espera que no pase nada. “No solo en una cuestión personal, sino general, para que haya menor una cadena de contagios. Es algo que uno tiene que comunicar (por su aislamiento), pero es algo que están haciendo muchos pampeanos, el cuidar al otro, eso es lo importante.”, resaltó Ziliotto.









El mandatario pampeano elogió el sistema de trazabilidad que permite llevar un registro voluntario de la comunidad desde los comercios. “La planteamos como una herramienta para ver de qué manera podemos seguir siendo una burbuja y evitar contagios. Vivimos atajando los casos que nos ingresan de otros lugares”, indicó en declaraciones radiales a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Nosotros armamos el sistema de trazabilidad, el hecho de ir un poco más de lo que establece la ciencia. El consejo de los epidemiólogos, es empezar a trabajar con los contactos de los contactos estrechos, yendo un poco más allá en la cadena de aislamiento, para que, en la activación de un caso estrecho, que se transforme en contagiado, inmediatamente tengamos cercado alrededor. Ya nos ha pasado, y a medida que se dieron casos positivos, la persona ya estaba aislada. Ese es el principal objetivo de esta herramienta, que hasta ahora nos está dando resultados”, afirmó.

“Hoy por hoy es cien por cien responsabilidad social. Es difícil plantearlo desde el punto de vista de cerrar actividades económicas y eso se puede paliar con responsabilidad social”, indicó Ziliotto, para recordar el pedido de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. “Solo piden que se cumplan con cosas básicas: tapabocas, distanciamiento, no aglomerarse, limpieza de manos y no compartir bebidas. Es muy simple”.

Por otra parte, el gobernador criticó la falta de cumplimiento en esta herramienta, sobre todo en comercios consuiderados esenciales. “El sistema de trazabilidad funciona muy bien si lo están llevando. Sin embargo, no todos están haciendo el uso del sistema y lamentablemente, están pasando cuestiones que tienen que ver con la solidaridad. El otro día, mi esposa, recorriendo dos lugares en Santa Rosa, se encontró que no había registros para anotarse y casualmente, eran negocios dedicados a actividades que si pasamos a Fase Uno, siguen abiertos, esenciales. Parece que como yo estoy exento de volver a Fase Uno, puedo relajarme y no pensar en el otro,”, criticó.

Ziliotto dijo que en la actualidad cuentan con el relevamiento de 2340 establecimientos de un número cercano a 7000. “Hay 2340 establecimientos que reciben gente y tienen registro de trazabilidad”, dijo, para agregar que se han relevado a 198,990 pampeanos.

“Faltan todavía, hay más de 2340 establecimientos. Nosotros estamos cercanos a los 7000. Es casi un 40% de población. La información los comercios la suben de manera online, al final del día o al mediodía. Es algo que no es obligatorio y por eso apelamos a la responsabilidad social, porque es cierto, hay que resguardar los datos personales de cada persona y cada una tiene el derecho de decir que quede identificado mi nombre aquí”, recordó Ziliotto. “Por eso se vincula con la responsabilidad social. ¿Qué es más fuerte? ¿Preservar mis datos o ayudar al resto de la sociedad?”, indicó el mandatario.

Ziliotto aclaró que no hace falta el número de documento. “Sí le facilita la tarea al comerciante cuando lo carga. Esta base está vinculada al Registro Nacional de las Personas. Es un contacto para brindarlo, en caso de que sea necesario. Estos datos, cada veinte días desaparecen, porque no son necesarios”.

Consultado por el personal de Terapia Intensiva y el recurso humano, Ziliotto dijo que“lo dicen permanentemente los médicos. Es una cuestión muy finita de análisis. Se contagia un integrante del equipo y hay que aislar a todo el equipo. Y eso tiene que ver con la protección que tenemos que darles desde el punto de vista y equipamiento al personal. Esto muchas veces es cuerpo a cuerpo. Uno de los contagiados, que hoy está activo, es del personal y su contagio es el de trabajar cuerpo a cuerpo con un paciente. Hoy por hoy tenemos una situación desahogada. También tiene que ver con la cantidad de contagiados, su necesidad de estar internados, en terapia intensiva y con uso del respirador. Cuánto más sean, más posibilidad hay que el recurso humano se sature. Hoy tenemos seis personas internadas, no todas en terapia intensiva”, afirmó el mandatario para advertir por el desgaste psicológico que significa para el personal de salud.

Consultado sobre dónde se contagió la persona de la escribanía que provocó este contacto de contacto, Ziliotto dijo que se confirmó el nexo epidemiológico. “Está todo encapsulado: los contactos estrechos y contactos de contactos estrechos, por eso ingreso yo en esa cápsula. Se trata de casos anteriores que tuvieron su encapsulamiento y no siempre son catorce días. Si se aislan personas que son contactos de contactos estrechos, se toman 72 horas de que estuvieran en contacto, con ese contacto estrecho. La evolución de este virus es muy particular y por eso hay que dejar la confianza en los que saben”, cerró el mandatario provincial.

