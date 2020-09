Acorralado por la crisis, el Transporte Escolar realiza una caravana para pedir asistencia económica

Propietarios de los vehículos de Transporte Escolar de Santa Rosa realizarán una movilización para visibilizar la crisis del sector y reclamar que se destraben los fondos de asistencia garantizados en la Ley de Ampliación del Presupuesto Nacional. La medida es parte de un reclamo que impulsa la Mesa Nacional de Transporte Escolar Argentino.









El jueves 10, a las 10 de la mañana, combis y vehículos de Transporte Escolar de Santa Rosa se movilizarán para exigir la llegada de los fondos de asistencia para el sector que, hasta el momento, no ha recibido asistencia del Estado.

«La situación de colapso que este sector atravies por la falta de trabajo, la acumulación de deudas, la falta del sustento diario en la mesa familiar y la perspectiva incierta de un retorno a la actividad laboral en el presente año, nos posiciona como casi indigentes», expresó la Mesa Nacional de Transporte Escolar en la convocatoria.

Se trata de los propietarios de los vehículos regulados por la Municipalidad de Santa Rosa para el servicio de Transporte Escolar. No trabajan desde fin de 2019, cuando finalizó el ciclo lectivo, y en lo que va de 2020 por la pandemia. Tampoco trabajarán cuando regresen las clases el próximo 14 de septiembre, puesto que solo asistirá el 10% del total de alumnos de la provincia. En ese universo, también se cuentan los que adquirieron vehículos nuevos y que tienen que afrontar el pago.

Al igual que los jardines maternales de gestión privada, el sector de transporte escolar está en su peor momento. Los fondos destinados para palear la crisis no llegan y sin clases hasta fin de año el panorama es cada vez peor.

Ivana Medina, integrante de la Mesa Nacional de Transporte Escolar por La Pampa, explicó a Plan B Noticias la situación crítica en la que se encuentran los propietarios de los vehículos: “Acá somos alrededor de 20, 30 combis, que no hemos trabajado desde fines del año pasado. En el verano sabemos que no tenemos ingresos por las vacaciones, pero en marzo deberíamos haber arrancado y después por la pandemia no se arrancó”.

“Tenemos que hacer frente a los gastos correspondientes de mantenimiento y muchos, como en mi caso, dejamos de pagar la licencia municipal, que son alrededor de $1.000 bimestral, porque durante la pandemia lo siguieron cobrando”, describió.

Los vehículos, por sus características y por lo que exige la ordenanza local, tienen otros cosos que no debe asumir un propietario de uno particular y, en muchos casos, emplean a otras personas en relación de dependencia.

“Te piden un libre deuda municipal todos los años para empezar a trabajar. Yo desde que empezó la pandemia no he pagado nada. No hemos recibido ayuda de provincia ni de la municipalidad”, contó Medina.

Como otras actividades que vieron afectados sus ingresos por la pandemia, la Mesa Nacional de Transporte Escolar se conformó para articular los reclamos del sector en todo el país.

Desde el lugar se concretó la primera convocatoria a nivel nacional que se realizará este jueves 10 en todas las provincias, que busca visibilizar la crisis del sector y exigir la llegada de los fondos para el sector, incluidos en la Ley de Ampliación de Presupuesto Nacional. En Santa Rosa, desde las 10, harán una caravana que pasará por la Municipalidad y por Casa de Gobierno.

“Se logró conseguir a nivel nacional una ayuda económica pero las provincias no recibieron nada”, explicó Medina. En total, son alrededor de 600 millones de pesos que Nación destinaría para subsidiar a 5.700 transportistas de todo el país.

Por otro lado, tampoco saben “cómo articularán con los municipios, que acá en La Pampa sería Santa Rosa, para la distribución de la partida”, reconoció la referente local del Transporte Escolar.

“El lunes en Santa Rosa estarían empezando las clases pero es mínima la cantidad de chicos que van a ir a la Escuela y vamos a seguir sin trabajo porque no hemos recibido llamados de ninguna familia. En su mayoría son chicos que no se manejan con transportes pagos”, finalizó Medina.

Comunicado

MESA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ARGENTINO

DESPUÉS DE OCHO MESES SIN PODER TRABAJAR NI GENERAR RECURSOS Y LUEGO DE UN DESGASTANTE ACCIONAR CON LOS PODERES POLÍTICOS, LOGRAMOS QUE SE PROMULGUE LA LEY DE AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL DONDE SE INCLUYE UNA PARTIDA PARA LA ASISTENCIA DE ESTE SECTOR.

TODO ESTE ESFUERZO HOY ESTA DETENIDO EN LOS ESCRITORIOS DE JEFATURA DE GABINETE Y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN IMPOSIBILITANDO LA LLEGADA DE ESE DINERO A LAS MANOS DE NUESTROS COLEGAS.

LA SITUACIÓN DE COLAPSO QUE ESTE SECTOR ATRAVIESA POR LA FALTA DE TRABAJO, LA ACUMULACIÓN DE DEUDAS, LA FALTA DEL SUSTENTO DIARIO EN LA MESA FAMILIAR Y LA PERSPECTIVA INCIERTA DE UN RETORNO A LA ACTIVIDAD LABORAL EN EL PRESENTE AÑO, NOS POSICIONA COMO CASI INDIGENTES.

POR ELLO, ESTA MESA NACIONAL RESUELVE CONVOCAR AL TRANSPORTE ESCOLAR A UNA MOVILIZACIÓN EL DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 2020 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CIRCULATORIO CON LAS UNIDADES EN LAS RESPECTIVAS PROVINCIAS O MUNICIPIOS DONDE PRESTAN EL SERVICIO.

ESTA MOVILIZACIÓN TIENE COMO ÚNICA PREMISA SOLICITAR AL EJECUTIVO NACIONAL LA URGENTE COMPLEMENTACIÓN DE LA PARTIDA DINERARIA DESTINADA AL SECTOR EN LA LEY DE AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL RECIENTEMENTE PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL.

