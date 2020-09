Dos detenidos y denuncias cruzadas en el Matadero: piden “igualdad” a la justicia

La mujer que acompañó a Jesica Rosignolo, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Matadero, denunció que fue golpeada por un hombre y dos mujeres cuando grababa el video en la canchita del barrio. Su marido es Jorge Valquinta, el hombre que aparece en un video dando un puntapié. Fue detenido junto a su hermano, Héctor Mario Valquinta.

“Los detienen porque son Valquinta, pero usted cómo va a reaccionar si vuelve de trabajar y le dicen que le están pegando a su mujer”, contó hace instantes Laura Fredes a Plan B.









Este lunes por la tarde se produjo un incidente con golpes de puño y patadas en un espacio verde del barrio. El Club Atlético Deportivo Matadero realizó un entrenamiento con la escuelita de fútbol infantil cuando comenzó una discusión que terminó con agresiones.

La presidenta de la comisión vecinal dijo que fue a dialogar por el uso del terreno cuando se produjeron las discusiones y las agresiones. Por el hecho hay denuncias cruzadas: Nahuel Benvenuto, presidente del club, mencionó a Héctor Mario y Jorge Valquinta. Lo mismo una mujer que terminó en el piso.

Ahora, Laura Fredes le agrega otro incidente al hecho de ayer. Le apunta a un integrante del club como su agresor y pide su detención.

“Yo la ligué de rebote. Fui a acompañar a mi amiga (Jésica Rosignolo) y cuando grababa el video un tal Leo Suárez me pegó y cuando estaba en el piso, me agarraron de los pelos dos chicas más”, explicó.

“No sé quién es el pibe, todavía me gritaba ándate vos no sos del matadero, ándate de acá. Quiero que haya igualdad, ya que a mi marido y a mi cuñado, por ser Valquinta el fiscal Cazenave los mandó a detener y por eso recién se fueron a entregar”, indicó.

“Quería que se haga público porque salieron a escracharlo a mi marido y a mi cuñado, pero qué haría usted si viene de trabajar y le están pegando a su mujer. Él al ver que me tienen en el piso, reacciona y me sale a defender”, agregó.

“Yo no tengo nada que ver, soy amiga de ella, me puse a filmar, viene este pibe, ee pega, se me cae el teléfono y quedo en el piso. Yo soy la que aparece boca arriba tirada en el suel. Me pegó en la cabeza, me agarra de los pelos con dos pibas más”, agregó.

“Quiero que el fiscal Cazenave haga igualdad. Este que me pegó anda por ahí, está en la casa y nadie le dice nada y eso que yo lo denuncié en la policía”, afirmó.

En la denuncia se lee que «Jésica comienza a entablar conversación con Nahuel Benvenuto y luego de unos minutos, noto que este sujeto comenzó a elevar el tono de vos y a hacer ademanes de manera amenazante, motivo por el cual decidí comenzar a filmar la situación con mi teléfono celular (…) se apersona un masculino, del que ignoro todo tipo de circunstancias personales, el cual sin mediar palabra alguna me propina un golpe de puño en el lado izquierdo de mi rostro, parte superior, casi a la altura de la cabeza, la cual generó que me desestabilice y caiga al piso».

«Cuando me levanto intento retirarme de allí, logrando guardar mi teléfono celular entre mis prendas, momento en el cual noto que dos femeninas, ignoro todo tipo de circunstancias personales, se me suben encima por detrás y tiran nuevamente al suelo, donde comenzaron a golpearme. Ya en el lugar el personal policial, retiran a estas personas de allí y calman la situación, indicandonos a Jesica y a mí que nos apersonamos de inmediato en esta Seccional» para hacer la denuncia.

Por último la mujer le confirmó a Plan B que a su marido y su cuñado “los mandaron a detener, por eso se fueron a presentar ellos solos a la comisaría”, finalizó.

