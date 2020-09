Luiciano di Nápoli adherirá a la decisión de Ziliotto de congelar salarios de funcionarios

Desde la gestión de di Nápoli confirmaron que ahorrarán entre 600 y 700 millones de pesos por mes, totalizando alrededor de 2.800.000 pesos hasta el 31 de diciembre.

El secretario de Hacienda de la municipalidad de Santa Rosa, Pablo Echeveste, confirmó que la gestión de Luciano di Nápoli adherirá a la iniciativa de congelar salarios de funcionarios y de la planta política, que impulsará el gobernador Sergio Ziliotto.

“El intendente Luciano di Nápoli tomó la decisión de adherir a este decreto y ya se emitió la resolución pertinente, para congelar los sueldos de los funcionarios de la municipalidad de Santa Rosa, hasta el 31 de diciembre, en el mismo marco que lo hace el decreto provincial”, dijo en declaraciones radiales.

“Ese congelamiento, le da un ahorro al municipio entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales y si lo tomamos en los cuatro meses, estaríamos hablando de 2.800.000 pesos. La medida será hasta el 31 de diciembre y si sigue, seguiremos la misma política, la idea es acompañar esta política en este contexto de emergencia”, afirmó.

Consultado sobre la situación del EMTU, Echeveste recordó que se cuentan con diferentes ingresos: “Se tiene el corte de boleto, el subsidio que viene de Nación, por el fondo compensador, que está dispuesto y hace dos meses que no hemos recibido. Pero es una cuestión administrativa y va a llegar. Con esa masa de recursos del corte de boleto, más el subsidio nacional, más lo que se destina de la municipalidad, como se destinaba a la empresa anteriormente, estamos en una condición de equilibrio”, afirmó a Radio Noticias.

“Ahora, cuando no hay cortes de boleto con la pandemia y se han retrasado los subsidios, tenemos que apoyar económicamente a esa actividad desde el municipio con Rentas Generales. Pero la mirada del flujo de ingresos y egresos del EMTU y cuando se tomó la decisión, es una situación de equilibrio y no de déficit. Hoy no se está usando el transporte público y hay que prestarlo, con restricciones y eso es lo que ha provocado el desfasaje. Pero los fondos del municipios con los que contamos, más los subsidios nacionales, aplicado al EMTU, nos da una situación de equilibrio en la prestación del servicio, en condiciones normales”, dijo Echeveste.

—¿Habrá cambios con respecto al inicio de clases?

— El gerente del EMTU está conversando con Provincia, para coordinar esta vuelta a clases de manera escalonada. Estamos tomando todos los recaudos para prestar el mejor servicio, en este inicio de clases.

