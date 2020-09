Pide la libertad de los hermanos Valquinta porque “no tienen nada contra ellos”

La presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Matadero y esposa de uno de los detenidos, Jesica Rosignolo, denunció que “la justicia armó la causa sin pruebas” y pidió que los liberen.

“Mi esposo está detenido sin pruebas, nunca escuché en mi vida que le den preventiva sin pruebas. La causa judicial la llevan adelante el fiscal Cazenave y el juez Ordaz, pero no tiene nada contra ellos”, señaló en diálogo con Plan B.

Ayer el juez de Control, Carlos Ordás, dispuso la prisión preventiva durante un mes de Héctor y Jorge Valquinta, acusados del delito de lesiones y amenazas contra el presidente del Club Atlético Deportivo Matadero y padres de los niños que asisten a las actividades de esa institución.









Rosignolo es la esposa de Héctor Mario “Sapo” Valquinta, detenido junto a su hermano Jorge “Sapito” Valquinta. Reclamó la liberación de los dos. “Es la primera vez en la historia en que le piden 90 días de preventiva y finalmente el juez le dio 30 días, sin tener nada. Cuando mi marido fue a la policía no había causa y después se la arman por lesiones leves y amenazas”, señaló.

“Creo que esto lo armaron con María Marta Viglino, que es funcionaria y trabaja en Desarrollo Social. Todas las veces que quisieron perjudicarlo a mi marido Héctor Mario, siempre estuvo ella detrás. No sé si lo hace por política, si le pagarán, si hay plata de por medio, no sé qué hay detrás de todo esto”, se lamentó.

“Me parece algo absurdo que el fiscal antes de detener a una persona no se fije que la persona que agrede no es mi marido, cosa que en el video se ve que mi marido retrocede diciendo basta, basta, basta… Pido que a mi marido le den la libertad y también a mi cuñado”, enfatizó.

Incidentes

“Ese día fui yo a hablar con este chico (por Nahuel Benvenuto) y una amiga. La policía estuvo en todo momento en los perímetros el predio, mi marido estaba lejos. Él se arrima cuando entra la policía y lo hace junto a la policía. Mi marido no le faltó el respeto a nadie, no le pegó a nadie. No tienen pruebas de nada, les tienen que dar la libertad”, reiteró.

Sobre los incidentes aclaró que “no hay ningún problema, yo hablé con Lucas Borra y José Luis Carluche (funcionarios municipales de asuntos vecinales y deportes) porque figuran 3 clubes en el Matadero y es un barrio de dos por dos. Quedamos en unirlos para hacer un solo club y que todos podamos participar”.

“Yo soy la presidenta de la escuela de boxeo y después armamos un club de fútbol. Nosotros no cobramos ninguna cuota, lo hago para que estén todos, no importa el apellido de nadie. Para mí es para todos por igual. En cambio ellos cobran una cuota. Nosotros lo hacemos sin ningún fin de lucro”, aseveró.

Renuncia

“Como te dije la otra vez, me voy a hacer a un lado de la presidencia del barrio. Le quiero pedir disculpas a la gente porque por ahí fuimos un poquito ignorantes y se armó este problema. También le quiero decir que dejo en las manos del ‘Mono’ LLovio la seguridad del barrio, así como si necesitan alguna ayuda, o mercadería, lo dejo en manos de Viglino”, alertó

“Le digo también a la gente que si quiere que renuncie a la comisión vecinal , díganmelo y renuncio, pero no inventen cosas que no son. Si me bajo yo, seguramente se van a bajar todos y se va a tener que armar la nueva comisión”, indicó.

Teléfono

Jesica Rosignolo dijo que “el comisario Recuna de la seccional Primera me manda un patrullero a pedir el celular de mi esposo y me dijo que me iba a hacer un allanamiento si no se lo daba. Yo no sabía dónde estaba, estaba apagado y no lo encontraba. Se fueron y volvieron amenazándome con que iban a entrar por la fuerza hasta encontrar el celular. Me hicieron dar miedo, estaba sola con mis dos hijos menores de edad”.

“Revolví todo, me fue a amenazar a mi casa. Lo encontré y se lo di. Nunca vi la orden, porque decía que el fiscal Cazenave se la dio por teléfono. Tenía miedo porque vos sabés lo que la policía le hace a la gente del matadero, te violan el domicilio, te rompen todo”, se quejó.



Barrio

Por último, la mujer dijo que “quería dejar en claro que yo vivo hoy por hoy en el Matadero, pero no soy de ahí y vengo de una buena familia, mis padres tienen campo, yo no necesito plata. Todo lo que traté de hacer por el barrio como presidenta la Comisión Vecinal como presidenta y en la escuela de boxeo. Solamente por ser presidenta del barrio mis padres me regalaron un auto de un millón de pesos”, graficó.

