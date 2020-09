UTELPa pidió analizar la franja del río Colorado y evaluar si allí se pueden iniciar las clases

La secretaria general de UTELPa, Lilia López, confirmó que, de no mediar novedades, entre 12.000 y 15.000 alumnos y alumnas de primaria y secundaria, volvería a clases presenciales, a partir del lunes 14 de septiembre.

Según señaló la dirigente gremial, en estos momentos el ministro de Educación, Pablo Maccione, está reunido con el gobernador Sergio Ziliotto y analizan los pasos a seguir. López recordó que la UTELPa hizo un recorrido vía zoom en toda la provincia para analizar la situación. “Hicimos un recorrido por toda la provincia de La Pampa, no sólo por quienes conforman las seccionales e invitamos a docentes de las escuelas de las provincias, para escuchar a compañeros y compañeras, que tienen muchas preguntas, inquietud, incertidumbre y miedo”.

“Todo eso está dando vueltas y esto es día a día. Las condiciones sanitarias de la provincia no están en el mejor momento y hoy tenemos esta situación en Intendente Alverar, que hace que nos preocupemos muchísimo. Estamos trabajando para que se dé cumplimiento al protocolo que fue aprobado por Salud de Nación y ese protocolo debe cumplirse a rajatabla en cada una de las escuelas de la provincia”, dijo López en declaraciones radiales. “Si de lo escrito, hay algo que no se cumple, esa escuela no puede abrir”, agregó.

López se refirió a las situación sanitaria en Alvear y 25 de Mayo y opinó que “yo creo que el Ministerio de Educación tiene que salir claramente con un informe en estos días, para informar la situación en La Pampa y ver cómo se lanza la presencialidad el día lunes. No solo 25 de Mayo, hay que analizar toda la franja del río Colorado. La provincia de Río Negro está complicadísima con el COVID-19 y tenemos muchos docentes que pasan de un lado al otro, de Río Negro también vienen a trabajar a nuestros pueblos y tiene que haber un informe del Ministerio de Educación, dando claridad y tranquilidad a toda la comunidad educativa. Los estudiantes y familias tienen que tener en claro cómo manejarse en este contexto”, señaló a periodistas de la FM Radio Noticias.

López afirmó que ya se ha emitido información oficial, en algunos casos, para quienes tienen que retornar a clases. “Esto es momento a momento. Lo que se nos informó desde Educación es que entre 12.000 y 15.000 alumnos y alumnas estarían regresando a clases presenciales, son alrededor de un 10% del estudiantado de toda la provincia, en los niveles primarios y secundarios”.

La secretaria general de UTELPa afirmó que la situación es “minuto a minuto” y que puede haber modificaciones. “Tenemos que estar todos atento. Como UTELPa, decimos que hay un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, acuerdos paritarios que nos permiten defender los derechos de trabajadores y trabajadoras , son dos normativas claves que se tienen que cumplir a rajatabla, para la vuelta a la presencialidad el día lunes”, cerró la secretaria general de UTELPa.

