Aprobaron la paridad de género legislativa

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley de paridad de género y la próxima composición deberá tener al menos 15 mujeres.

La ley tiene el impulso del gobierno provincial y la Secretaría de la Mujer. Y fue consensuado entre todas las mujeres de los diferentes bloques políticos.

En este nuevo período legislativo, el gobernador Sergio Ziliotto impulsó el proyecto y las mujeres de todos los bloques sumaron su consenso y algunas modificaciones. Habían firmado la propuestea Liliana Caimari, Silvia Larreta, Valeria Luján, Alicia Mayoral, Carina Pereyra del oficialismo. Sandra Fonseca, Lorena Clara, María Agustina García, Estela Maris Guzmán, María Valderrama y Laura Trapaglia de la oposición.

En la legislatura provincial hay actualmente once diputadas (cinco del FreJuPa, cuatro de la UCR, una del PRO y una del tiernismo) sobre un total de treinta bancas.

El proyecto dispone la incorporación de la paridad de género en materia electoral y en la conformación de los órganos de los partidos políticos. Con esto, intentan garantizar el acceso igualitario de las mujeres a las candidaturas a cargos públicos electivos, tanto en el orden provincial, municipal y Comisiones de Fomento.

El proyecto, completo

El texto del proyecto que, a partir de ahora, se debatirá en comisión legislativa, es el siguiente:

La Cámara de Diputados de La Pampa Sanciona con fuerza de ley

ARTÍCULO 1°: La presente Ley tiene como objeto garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos electivos tanto en el orden Provincial como Municipal y Comisiones de Fomento, así como en la conformación de los Órganos de los Partidos Políticos. Entiéndase paridad de género a la participación equitativa entre mujeres y varones.

ARTÍCULO 2º: Las listas para cargos electivos deberán conformarse en su totalidad ubicando de manera intercalada a mujeres y varones. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con este requisito.

ARTÍCULO 3°: A los fines de la aplicación de la presente ley, el género de la candidata o candidato estará determinado por el sexo reconocido en el Documento Nacional de Identidad vigente al momento del cierre del padrón electoral, independientemente de su sexo biológico o, en su defecto, constancia de la rectificación del sexo inscripta en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.743.

ARTÍCULO 4°: La fórmula que consagre a la/el Gobernadora/or, Vicegobernadora/or, deberá conformarse respetando el principio de paridad establecido en el Artículo 1° de la presente Ley.

ARTÍCULO 5°: Sustitúyase el artículo 3° de la Ley N°2042, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.- Una vez efectuada la convocatoria del artículo anterior, los Partidos Políticos a los cuales hace referencia esta Ley, deberán convocar a sus afiliadas y afiliados para que dentro de los treinta (30) días procedan a presentar las listas respectivas ante las autoridades partidarias competentes. El procedimiento restante, se regirá por lo que determinen las respectivas Cartas Orgánicas de cada Partido Político y con adecuación al régimen que se instituye por la presente Ley. Las juntas electorales partidarias oficializarán las listas respectivas, conforme a las disposiciones legales pertinentes, las que deberán respetar la paridad de género para los cargos de cuerpos colegiados en todas las categorías. Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno (1).” ARTICULO

6°: Modificase el Artículo 9° de la Ley N° 2042, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Articulo 9.- “Finalizado el acto electoral de internas abiertas quedaran consagradas/os las/os candidatas/os oficiales de cada Partido, las/os ciudadanas/os que se indican a continuación: 1) Para Gobernadora/or y Vicegobernadora/or de la Provincia la lista que dentro de cada Partido, hubiere obtenido la simple mayoría de sufragio; 2) Para Diputadas/os Provinciales, la lista definitiva del Partido será confeccionada entre las diferentes listas que hubieren participado en la elección interna abierta y según el sistema de sus respectivas Cartas Orgánicas. Las listas deberán conformarse respetando el principio de paridad de género, integrándose de manera intercalada a mujeres y varones. Si del procedimiento establecido resultare la presencia de dos candidatas/os del mismo género de manera consecutiva, el segundo de ellos cederá su lugar a la candidata/o que respete la alternancia; 3) Para Intendenta/e Municipal, Presidenta/e de la Comisión de Fomento, o Jueza/ez de Paz Titular y Suplente, se aplicará el inciso 1 de este artículo; 4) Para Concejalas/es Municipales o Vocales de Comisiones de Fomento se aplicará lo dispuesto en el inciso 2, del presente artículo; y 5) Para Convencionales Constituyentes se aplicará lo dispuesto en el inciso 2 del presente artículo”.

ARTICULO7°: Modificase Artículo 9° bis de la Ley N° 2042, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 9° bis: En las elecciones internas abiertas obligatorias y simultáneas las/os precandidatas/os solo podrán serlo por un (1) Partido Político o Alianza Electoral y para un (1) cargo electivo o categoría. Las/os candidatas/os que cada Partido o Alianza presente para la elección general deberán ser aquellas/os que resultaron electas/os y proclamadas/os en la respectiva interna abierta, no pudiendo ser reemplazadas/os por otras/os postulantes, salvo muerte, inhabilidad o incapacidad permanente de la/el candidata/o al que la/lo sustituirá la/el candidata/o que figure en la lista de titulares según el orden establecido respetando el principio de alternancia y paridad de género. Las/os que participaron como candidatas/os de la elección interna abierta, quedan inhibidas/os para presentarse como candidatas/os, de esa u otra fuerza política y/o alianza con personería jurídica reconocida para la elección general”.

ARTICULO 8: Modificase el Artículo 3° de la Ley N° 1593, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º: SISTEMA DE ELECCIÓN. La/El Gobernadora/or y la/el Vicegobernadora/or serán elegidos directamente y a simple pluralidad de sufragios. Las/os Diputadas/os Provinciales se elegirán con arreglo al siguiente procedimiento: 1) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres por ciento (3%) del padrón electoral del distrito será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número total de los cargos a cubrir. No participarán en la asignación de cargos las listas que no logren el mínimo precedentemente indicado en el distrito correspondiente; 2) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de la que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir; 3) Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstas hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la autoridad electoral competente; 4) A.0 cada lista le corresponderá tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el apartado 2); y 5) Las listas quedarán conformadas respetando el principio de paridad de género, integrándose de manera intercalada a mujeres y varones”.

ARTICULO 9: Modificase el Artículo 4° de la Ley N° 1593, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 4°.- Vacancia de Diputadas/os. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una/un Diputada/o provincial, la/o sustituirá la/el candidata/o del mismo género que figure en la lista de titulares y según el orden establecido. Cuando se hubiera agotado la lista de titulares, ocupara el cargo vacante la/el suplente del mismo género que siga de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva. Agotado el listado de suplentes del mismo género, la vacancia será cubierta por una/un diputada/o de distinto género, comenzando por el listado de titulares. En caso de vacancia permanente la/el reemplazante se desempeñará hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido a la/el titular”.

ARTICULO 10°: Modificase el Artículo 8° de la Ley N° 1593, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8°.- Sistema de Elección. Las Juezas y los Jueces de Paz, serán elegidos directamente a simple pluralidad de sufragio. La lista de Juezas/ces de Paz, deberá conformarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones, pudiendo ser encabezada de manera indistinta por cualquiera de ellos. Queda el Poder Ejecutivo facultado para designar a quienes cumplirán funciones de Jueces/Juezas de Paz en los casos de vacancia provisoria o definitiva de los electos, respetando el género de quien se reemplace.”

ARTICULO 11°: Modificase el Artículo 12° de la Ley N° 1593, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 12°.- “Sistema de Elección. Las/os Intendentas/es y Presidentas/es de Comisiones de Fomento serán elegidas/os directamente y a simple pluralidad de sufragios. Las/os Concejalas/es y Vocales de las Comisiones de Fomento serán elegidos por el procedimiento establecido en el Artículo 3° de la presente Ley. En caso de vacancia de Concejala/al o de Vocal de Comisión de Fomento, se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 4°, de la presente Ley.

ARTICULO 12°: Modificase el Artículo 31° de la Ley N° 1593, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 31°.- “Artículo 31.- Las listas que se presenten para candidatas/os a diputadas/os provinciales, deberán integrarse en su totalidad ubicando de manera intercalada a mujeres y varones, pudiendo ser encabezado de manera indistinta por cualquiera de ellos. No se oficializará ninguna lista que no cumple este requisito. Idéntica regla se observará en las listas de concejalas/es y vocales de Comisiones de Fomento, salvo que en éstas encabezará una/un candidata/o del género distinto a la/al candidata/o a Intendenta/e o Presidenta/e del mismo partido o alianza electoral. Las alianzas electorales permanentes o transitorias de Partidos Políticos deberán ajustarse a lo establecido en el presente artículo, sin excepción alguna.

ARTÍCULO 13°: Modificase el inciso a) del artículo 22° de la Norma Jurídica de Facto N° 1176, de los Partidos Políticos el que quedará redactado de la siguiente manera: “a) Gobierno y administración distribuidos en órganos ejecutivos, deliberativos, de fiscalización y disciplinarios. Las convenciones, congresos o asambleas generales serán los órganos de jerarquía máxima del partido. En todos los Órganos Partidarios deberá respetarse el principio de paridad de mujeres y varones. Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno (1).”

ARTÍCULO 14°: Los Partidos Políticos deberán adecuar sus Cartas Orgánicas, estatutos y demás normas internas conforme a los principios y disposiciones de la presente Ley, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial. ARTÍCULO 15°: La presente Ley entrará en vigencia a partir de la próxima Convocatoria a Elecciones de cargos públicos electivos, o para la conformación de los órganos de los partidos políticos. ARTÍCULO 16°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley propicia la incorporación de la Paridad de Género en materia electoral y en la conformación de los órganos de los Partidos Políticos, buscando reformular la concepción del Poder Político hacia un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre varones y mujeres. El marco jurídico en el cual se sustenta este proyecto de Ley se encuentra conformado en primer lugar por el artículo 37° de la Constitución Nacional que establece: “…La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, se garantizará por acciones positivas, en la regulación de los Partidos Políticos y en el régimen electoral”. Asimismo, la Constitución Nacional, en el capítulo cuarto, artículo 75°, inciso 22, establece que los Tratados de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ratificada por Ley Nº 23.179 del año 1985), la misma establece en su artículo 7° que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la Discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular garantizarán en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: …b) …ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales“. Por otra parte, el artículo 6° de la Constitución de la Provincia de La Pampa establece: “Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No se admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política o gremial, origen o condición física o social”. Si la lucha sufragista fue el inicio de la larga movilización de las mujeres por la participación política y el acceso a los derechos políticos, las leyes de cupo o cuotas electorales fueron una instancia más de la reivindicación feminista de derechos, con el objetivo de revertir la baja representación de mujeres en el ámbito político. Argentina sancionó en 1991 la Ley N° 24.012 (a la cual adhirió nuestra Provincia a través de la Ley Provincial N° 1.593), siendo el primer país del mundo en sancionar una Ley de cupo femenino en materia electoral. Sin embargo, el porcentaje que estableció la Ley de Cupo, como un límite mínimo resulto ser el máximo de representatividad de las mujeres en la vida política. Es por ello que el presente proyecto propone establecer el principio de participación igualitaria en la integración de todas las listas electorales, de candidatas y candidatos, tanto de titulares como de suplentes. En este proyecto se incluye a los Partidos Políticos, estableciendo que en todos los Órganos Partidarios deberá respetarse el principio de participación igualitaria de mujeres y varones, referenciando asimismo que la consagración de las listas ganadoras luego de una elección interna deberá conformarse atento al principio de paridad. Sin dudas, la Paridad de Género es la meta en la búsqueda de la equidad entre varones y mujeres en los distintos ámbitos de representación, buscando extender el derecho a la igualdad como una medida definitiva y no transitoria, ni correctiva. Por los motivos expresados, solicitamos a las demás diputadas y diputados que nos acompañen en esta iniciativa.

