Reclaman apoyo al transporte escolar: “estamos desde marzo sin trabajar, y fue solo una semana”

Las y los transportistas se manifiestan en Santa Rosa en el marco de una protesta nacional. Presentaron un petitorio en la Municipalidad y otro en Casa de Gobierno.

Ivana Medina, de Mesa Nacional del Transporte Escolar, reclamó que se entregue la ayuda nacional “que fue aprobada en agosto y todavía no llegó a la provincia. Estamos pidiendo que nos atiendan pero vemos que a la colega ni siquiera la recibieron acá en Santa Rosa”.









La protesta se hace a las 10 de la mañana en todo el país para visibilizar la problemática del sector.

“Necesitamos que nos ayuden porque estamos desde marzo sin trabajar y fue una semana. Ahora el regreso a clases del próximo lunes no va a cambiar mucho porque solo vuelve el 10 o 12 % de los estudiantes y el que regresa al aula no suele ser usuario del transporte”, indicó Medina.

En la declaración de convocatoria a la manifestación, la Mesa Nacional destacó que “la situación de colapso que este sector atraviesa por la falta de trabajo, la acumulación de deudas, la falta del sustento diario en la mesa familiar y la perspectiva incierta de un retorno a la actividad laboral en el presente año, nos posiciona como casi indigentes”.

“Acá somos alrededor de 20, 30 combis, que no hemos trabajado desde fines del año pasado. En el verano sabemos que no tenemos ingresos por las vacaciones, pero en marzo deberíamos haber arrancado y después por la pandemia no se arrancó”.

“Tenemos que hacer frente a los gastos de mantenimiento y muchos, como en mi caso, dejamos de pagar la licencia municipal, que es de alrededor de $1.000 por bimestre y que durante la pandemia lo siguieron cobrando”, describió.

“Te piden un libre deuda municipal todos los años para empezar a trabajar. Yo desde que empezó la pandemia no he pagado nada. No hemos recibido ayuda de provincia ni de la municipalidad”, contó Medina.

