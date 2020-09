“La cárcel es un territorio que  nadie quiere ver”

La Asociación Civil de Familiares de Detenidos trabaja en un dispositivo para la comunicación entre detenidos y sus afectos durante la pandemia, donde se suspendieron las visitas. “Nuestro horizonte es incidir en las políticas públicas y creemos que esto tiene que estar implementado desde el estado”, señaló la psicóloga María Belén García.

Desde la pandemia los medios masivos de comunicación que emiten desde Buenos Aires instalaron que hubo una liberación masiva de condenados, que a su vez, delinquieron. María Belén, de ACIFaD, no esquivó el tema: “hay una batalla cultural que se tiene que dar porque nos encontramos con el prejuicio. En pandemia se hizo hincapié por la supuesta liberación masiva, que terminó siendo un armado mediático, que para nada fue así, pero eso demuestra los prejuicios de la sociedad”









“Las mujeres familiares que transitan los juzgados reciben una estigmatización muy fuerte, aparece el ‘algo habrán hecho’, en un país que tiene toda una historia con esas estigmatizaciones”, indicó.

“Estamos haciendo una prueba piloto con el programa ‘que no se corte’ que busca generar la comunicación mediante los nuevos dispositivos, y está dando resultados. Primero aparecen los temores, la sensación de culpa, la falta de comunicación durante mucho tiempo. El proyecto se fue dando y los padres fueron haciendo recetas, la tarea, los dibujos, los memes, la lectura de un cuento, construir la paternidad desde el encierro”, explicó.

La Asociación Civil de Familiares Detenidos tiene una propuesta para garantizar la comunicación entre quienes están encerrados o encerradas, en especial, con sus hijos o hijas.

El proyecto denominado “Que no se corte” utiliza el lenguaje inclusivo y busca mantener o recuperar esos vínculos.

“Entre el prejuicio y la falta de herramientas para desenvolverse en este mundo que cambia todo el tiempo, las oportunidades no se generan y después bajan el mensaje de la puerta giratoria. Pero es muy difícil pretender una resocialización sin contemplar “, destacó.

En diálogo con el programa Uno por Semana que se emite por LU 100 contó que “cuando los chicos van a visitas no pueden pasar un cuaderno de la tarea de la escuela. Y es sin motivo. Hoy en este programa, en la provincia de Buenos Aires nos cuentan que los papas hacen las tareas con sus chicos. Nuestro horizonte, y confiamos en esta gestión, donde tenemos interlocutores, el horizonte es incidir en las políticas públicas y creemos que esto tiene que estar implementado desde el estado”.

Negación

Las personas detenidas y condenadas padecen también la estigmatización y el escarnio de una sociedad que pretende que nunca más vuelvan a salir en lugar de hacer cumplir las premisas constitucionales sobre la resocialización y cárceles que no deben ser para el castigo de las o los detenidos.

“La cárcel es un territorio que nadie que ver. Como todas las instituciones totales. Cuando uno empieza a hablar con el sentido común y empezás a contar determinadas historias, personalizando en esas historias enseguida ves como las caras de las personas cambia y se da cuenta que todo esto tiene consecuencias en nuestras vida”, señaló María Belén García.

“Nosotras decimos que la pandemia vino a dejar de manifiesto la violencia del Servicio Penitenciario hacia las personas detenidas y que no es de un gobierno u otro, sino que es histórico. Lo primero que sucedió es que se suspendieron las visitas. En general las familias, que vienen de contextos socio económicos vulnerables, son las que sostienen el encarcelamiento, son las que llevan los artículos de higiene, los alimentos y los remedios. Hay un problema muy grave de salud”, explicó.

“La mayoría de las personas no sabe que la Nación dispone de un presupuesto para todo eso, pero queda en el camino. Primero el servicio quiso establecer un protocolo de vistas, pero nosotras nos opusimos porque las mujeres familiares también tenían derecho a cuidarse. Ellas estaban desesperadas por ir a ver a sus hijos, familiares, parejas. Al haber tan poca permeabilidad de la sociedad en las cárceles, es muy difícil”, agregó.

“El ministerio de Educación tiene varios dispositivos de entradas, pero también se suspendieron, y las personas quedaron bajo los ojos del SPF, dónde sabemos que cuidar no es su característica más llamativa”, reflexionó.

Comunicación

Consultada por las formas en que las personas detenidas se comunican con sus familiares, García aclaró que “depende de cada Servicio Penitenciario. Una cosa es la provincia de Buenos Aires o el caso de La Pampa, y después está el sistema federal. En Buenos Aires se habilitaron los celulares y en el federal armaron una serie de videollamadas”, explico´.

“Las personas que hacen esas videollamadas se quejan un poco porque son de una forma arbitraria, les van restando minutos, arrancaron con 20, pasaron a 15, luego 10 y ahora son 5. Eso pone muchas trabas, ya que no todos los hijos están en la misma casa y los padres tienen que elegir a quien llamar. Y todo eso bajo la mirada y el control del SPF, donde hay muy poca intimidad”, relató.

“Para nosotros es importante la comunicación para mantener ese vínculo, sobre todo pensando en niños, niñas y adolescentes, que tienen derecho a tener el vínculo con su familia. La presencia significativa de sus referentes en sus vidas es un derecho y es lo que las desigualdades no sean tan abruptas. La sociedad después se queja pero se niega a tratar estos temas”, alertó.

“La perspectiva de la seguridad ciudadana está por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que hablar de los protocolos de allanamiento, donde las fuerzas de seguridad cometen acciones sumamente violatorias para niños, niñas y adolescentes. El castigo es el cumplimiento de la pena y la inhibición de la libertad ambulatoria. Todo lo demás, el derecho a la salud, la alimentación, no pueden ser también parte del castigo. Además cómo sociedad no podemos seguir sosteniendo la tortura como mecanismo de seguridad dentro de las cárceles”, pidió.

Que no se corte

María Belén García explicó que “el programa se llama que no se corte y surge con la idea de escuchar a los adolescentes que están en la asociación, que nos cuentan lo que les sucede en los allanamientos, en las visitas. La idea en este proyecto es tratar la paternidad y ojalá después podamos hacerlo con las maternidades. La verdad es que no se aprovecha la detención para trabajar las historias de las personas, que no son solamente seres que cometen delitos, tiene una vida y una historia personal”

“Cuando está el sistema penal en los jóvenes, hay un sistema que falla. Las cárceles están pobladas por jóvenes de los sectores sociales vulnerables. Por ahí los tenés 7 años, 10 años, y no se entiende ¿por qué salen sin la primaria hecha? Es todo el sistema el que hace que esa puerta no se abra”, finalizó.

