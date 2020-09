Dueños de canchas de fútbol reclaman que los dejen trabajar: “la situación no se sostiene más”

Este viernes, pasadas las 11 de la mañana, se desarrolló una protesta en el centro de la ciudad, en reclamo de la apertura de las canchas de fútbol, de parte de diferentes propietarios.

En diálogo con Plan B, René Rivero y Julian Bello brindaron detalles de la situación del sector en los últimos seis meses y opinaron que si los bares están abiertos, también deberían abrirse las canchas, con sus respectivos protocolos, para evitar que se siga jugando al fútbol en distintas plazas y sin ningún tipo de cuidado sanitario.

“Venimos a protestar porque hace seis meses que estamos cerrados, sin poder trabajar y esta es una situación que no se sostiene más. Se nos acabaron los ahorros, vivimos de esto, necesitamos seguir viviendo, como todos”, dijo René Rivero.

Rivero celebró la decisión del gobierno de pedir autorización a Nación para permitir los deportes en espacios cerrados. “Nos parece espectacular, es lo que venimos pidiendo desde hace seis meses, que se empiece a trabajar con protocolos.”

“Nosotros, a principios de mayo, presentamos nuestro propio protocolo, para empezar a trabajar en junio. Sabemos que hay un riesgo, pero es el mismo que si te sentás en un bar. Esto no es para criticar a los bares, pero si 50 personas se pueden sentar en diez metros cuadrados, durante dos o tres horas, en ambiente cerrado y sin ventilación, jugar al fútbol, en una cancha abierta, de 600 metros cuadrados, en donde hay solo diez personas, creemos que es menor el riesgo”, agregó Rivero.

Consultado sobre el protocolo presentado al gobierno provincial, dijo que “tiene muchos puntos: desde sanitizar el lugar, evitar que aglomere la gente, que se junte la gente entre un turno y otro, entre otros puntos”.

“En la provincia hay más de cien canchas. Decidimos seguir adelante con la protesta, a pesar de que el gobierno provincial pidió autorización ayer. Ya se venía organizando de antes, porque no encontrábamos respuesta”, dijo Rivero.

“Sabemos que el argumento del gobierno, es que no se habilitó la actividad por una cuestión sanitaria, pero en todas las actividades hay un riesgo de contagio. El gobernador dijo que prefiere que la gente vaya a un bar, que se puede controlar y que la gente no se junte en su casa. Esto es lo mismo: acá si salen a la calle, vas a ver que en todos lados se juega al fútbol y no hay control. En cambio, si vos abrís las canchas, con un protocolo, se puede controlar a esta gente”, afirmó.

Consultado sobre si han recibido ayuda económica, Rivero dijo que “hasta el momento, no hemos recibido ayuda. Nos ofrecen que tomemos un crédito, pero eso es más deuda. Son créditos blandos y que podrían servir, pero eso no es la solución, es un paliativo. Queremos estar trabajando como todo el mundo” sostuvo Rivero.

Por su parte, Julián Bello agregó: “en las plazas y parque se está jugando al fútbol. ¿Qué mejor que contar con un protocolo para esto? Creemos que no hay una lógica y por eso protestamos”.

“Ayer se envió el protocolo a Nación. Queremos trabajar. Yo en estos meses pude sobrevivir porque soy dueño. La urgencia es inmediata. No hemos tenido subsidios, como los clubes, no hubo bajas de tarifas , más allá del 50% de la licencia comercial y no hemos tenido ayuda, estamos sacando plata de otro lado, lo que podemos”, afirmó.

