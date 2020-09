Torres desmintió nuevas contrataciones en el municipio y aseguró que los números no son deficitarios

La concejala del FreJuPa, Analía Torres, cruzó al concejal del FrePam, Pablo Pera Ibarguren, quien aseguró que la Municipalidad tuvo en julio un deficit de 60 millones de pesos, y lo asoció a nuevas contrataciones de personal que realizó la actual gestión









En la sesión del jueves 10, el presidente del bloque de concejales del FrePam, Pablo Pera Ibargure, cuestionó una vez más el ingreso de nuevo personal al ámbito municipal, contratados por la actual gestión. En su intervención, advirtió que los números de la Municipalidad en julio fueron deficitarios por 60 millones de pesos, y reclamó «tomar una política seria en materia de administración de los recursos humanos municipales por el bien de los vecinos».

En respuesta, la concejala del oficialismo, defendió los números de la actual gestión y aseguró que el personal de la Municipalidad es el que dejó la anterior gestión.

«No es verdad que tenga déficit fiscal ni de 60 ni de 20 ni de 5 millones aunque bien podría tenerlos en este contexto de pandemia, de merma de la actividad económica y habiendo tenido que hacerse cargo de la distribución de alimentos y todo tipo de asistencia más el EMTU para que los vecinos no sufran el efecto del covid19 y no sigan sufriendo las ineficiencias e incumplimientos de autobuses santa fe que la gestión anterior declara haberlos padecido pero nunca lo resolvió», criticó Analía Torres.

La edil señaló que al 31/07/20, los recursos acumulados de la Municipalidad «son 1.698 millones de pesos y los gastos comprometidos 1.610», distinto a los números de Pera Ibarguren, quien indicó que los recursos municipales acumulados ascendían a 1320 millones de pesos, mientras que los gastos ascienden a 1380 millones de pesos. De ahí el deficit.

Para sumar argumentos, Torres dijo que al 31/08/20 el municipio acumuló «recursos por 1.964 millones y las erogaciones fueron de 1.830 millones».

«La ciudad está en movimiento, aun con la pandemia, con el personal licenciado por atención de familiares, por enfermedades preexistentes o por estar en proceso de recuperarse de la enfermedad que nos aqueja y es eso, ver lo que hacen y como lo hacen lo que hace que me manifieste», sostuvo la edil del FreJuPa.

«Si me preguntaran a mis años que es lo que creo que pasa en realidad con estos anuncios no puedo menos que recordar la fábula de la víbora y la luciérnaga: porque quieres picarme si no soy tu enemiga si no te hice daño ni se lo hago a los demás….y la serpiente respondió….»Porque no soporto verte brillar». «Una lástima», finalizó.

