Intendente Alvear: “Estamos en el momento más complicado de la pandemia”

El jefe comunal de la localidad, Juan Cruz Barton, pidió a las y los vecinos que no salgan de las casas hasta la semana que viene. Hoy se registraron 29 nuevos positivos de COVID-19, y el total asciende a 70 casos.









Juan Cruz Barton detalló que el viernes se registraron 29 nuevos casos de coronavirus y pidió encarecidamente a las y los vecinos de Intendente Alvear que se queden en las casas hasta la semana que viene para poder contener y aislar.

“Se viene el fin de semana y sabemos que es más complicado. Pero tengo que ser claro estamos en el momento más complicado. Estamos complicados en serio”, aseveró el intendente.

“Mañana el personal del Hospital tiene que ir a trabajar con la mejor cara, con esta noticia, con esta consternación que tienen ahora por un accidente automovilístico que tuvo una trabajadora de la salud”, mencionó por último en referencia a una mujer que trabaja en el Hospital Enz y que fue embestida por una camioneta cuando circulaba en bici.

“Pido una vez más que se queden en las casas. Todo el fin de semana, el lunes, el martes. Tenemos 29 casos nuevos pero seguro que son más porque ya se hisoparon a convivientes de los que ya dieron positivos y hay un alto porcentaje de que estos den positivo también”, dijo Barton y remarcó que “la única manera de parar ese número y que volvamos a la normalidad es colaborando entre todos y quedarnos en casa”.

Mañana habrá un operativo del Ministerio de Salud, con presencia policial, y el Municipio continuará colaborando con la asistencia social con la entrega de bolsas de comidas a las personas que están en cuarentena.

«Todos vamos a trabajar para cuidarlos a todos. Pero pedimos que nos ayuden a todos nosotros a pasar esta situación y que los controles sean estrictos, pero que no tengamos que actuar de una manera que no nos gusta, labrando actas, porque no es momento de eso. Si tenemos conciencia de lo que estamos pasando, nos tenemos que quedar en casa, disfrutemos de nuestra familia, no salgamos a visitar gente. Por favor, es la única manera de parar esto», expresó el intendente.

“El contagio fue leve, no hay casos graves. Pero nos toca vivir y tenemos que tener conciencia social”, enfatizó.

Publicado por Municipalidad de Intendente Alvear en Viernes, 11 de septiembre de 2020

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios