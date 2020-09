Maquieyra denunció que el gobierno pampeano ya no paga el hotel a los que quieren volver

El diputado nacional del Pro, Martín Maquieyra, aseguró que quienes ahora quieren regresar a La Pampa tienen que pagarse el hotel y que el gobierno no da respuestas. Lo hizo al referirse al pedido de estudiantes varados en otras provincias.









Martín Maquieyra dijo que el gobierno ya no paga más hoteles y que no responde los pedidos de asistencia de los estudiantes pampeanos varados en otras provincias.

«Muchos jóvenes pampeanos estudiando en distintas partes del país están reclamando al gobierno provincial volver a La Pampa», aseguró el diputado de Juntos por el Cambio.

Maquieyra dijo que “antes el Gobierno proveía los hoteles para la vuelta a casa, pero ahora cada pampeano que quiere volver debe pagarlo. Pareciera que la única manera de ingresar a la provincia es teniendo recursos económicos. Pagar un hotel sale entre 2.000 y 3.000 pesos por día, es decir que sólo pueden volver quienes pueden pagar entre 30 y 40 mil pesos de hospedaje. Muchos se han quedado sin trabajo y quieren volver con sus familias. El gobierno provincial debe encontrar una solución para ellos urgentemente”.

El diputado pampeano contó que se puso en contacto con estudiantes, «quienes están exigiendo una solución viable cumpliendo los protocolos necesarios» pero que «no encuentran respuestas de parte de las autoridades provinciales».

“Entendemos que se deben cumplir las normas sanitarias para que los chicos puedan volver a La Pampa pero no podemos permitir que se les exija determinada cantidad de plata para volver. Muchos de ellos me comentaron que atraviesan una situación económica complicada y no pueden pagar el hotel para realizar la cuarentena. Además, llaman, mandan mails, consultan por las redes sociales y no les dan siquiera una respuesta”, dijo el legislador del Pro.

