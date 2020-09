Los concejales siguen con la fábula “La serpiente y la luciérnaga”

El concejal radical, Pablo Pera Ibarguren, salió a responderle a su par del FreJuPa, Analía Torres, quién señaló que las acusaciones del exfuncionario por el estado de las cuentas de la MSR, se le asemejaba a la fábula “La serpiente y la luciérnaga”, haciendo alusión que el edil no soporta ver brillar a la Municipalidad.









La concejala del FreJuPa, Analía Torres, cruzó al concejal del FrePam, Pablo Pera Ibarguren, quien aseguró que la Municipalidad tuvo en julio un déficit de 60 millones de pesos, y lo asoció a nuevas contrataciones de personal que realizó la actual gestión

En respuesta, la concejala del oficialismo, defendió los números de la actual gestión y aseguró que el personal de la Municipalidad es el que dejó la anterior gestión. Al final hizo una comparación “Si me preguntaran a mis años que es lo que creo que pasa en realidad con estos anuncios no puedo menos que recordar la fábula de la víbora y la luciérnaga: porque quieres picarme si no soy tu enemiga si no te hice daño ni se lo hago a los demás…y la serpiente respondió…Porque no soporto verte brillar”.



Tras esta situación el radical manifestó textualmente lo siguiente:

Amigos, dada la pintoresca controversia derivada de mis dichos sobre el estado de las cuentas municipales, motivando que desde alguna banca se comparen mis planteos con la fábula de una serpiente envidiosa (comparación compartida por el Bloque del Frejupa), quizás queriendo imponerme el castigo bíblico que el libro del génesis le dio al más astuto de los animales: “ser un maldito destinado a arrastrarse y comer polvo el resto de sus días”, debo decir que no será la primera ni la última vez que deba merecer dicho castigo.

En la publicación anterior, intenté expresar que para afrontar el pago de los compromisos asumidos, el municipio necesitó recurrir a anticipos de coparticipación y aportes no reintegrables. Sólo con este auxilio el balance pudo equilibrarse.

Datos publicados en el Boletín Oficial desde Enero 2020 hasta Julio 2020:

-INGRESOS ORDINARIOS: 1.493 millones de pesos

-PAGOS: 1.620 millones de pesos (incluye 54 millones de amortizaciones)

-DIFERENCIA: -127 millones de pesos

-ANT. COPARTICIPACIÓN: 181 millones de pesos (endeudamiento)

-BALANCE: 54 millones pesos

De ello se evidencia que sin el endeudamiento o el auxilio del Gobierno Provincial o Nacional, al Municipio no le hubieran alcanzado sus ingresos ordinarios para asumir sus compromisos de pago. Estos preocupantes números ¿no demandan empezar a manejarse con mayor responsabilidad y cautela?

Acaso me pregunto:

¿No es cierto que se incrementó un 20% la planta de funcionarios respecto al 2019?

¿No es cierto que se incorporaron 69 trabajadores al EMTU en 2020?

¿No es cierto que se incorporaron 17 trabajadoras y trabajadores al municipio en plena pandemia?

¿No es cierto que se mantiene una deuda de aprox. 150 millones con Aguas del Colorado 2019-2020?

¿No es cierto que en 7 meses se recibieron adelantos de coparticipación por 181 millones de pesos?

¿No es cierto que en 7 meses se recibieron auxilios de la Provincia y/o Nación por 20 millones de pesos como aportes no reintegrables?

Si esto algo evidencia, con claridad enceguecedora, es que los números de la Municipalidad no cierran sin recurrir al endeudamiento permanente por adelantos de coparticipación y/o al auxilio del Gobierno Provincial y/o Nacional.

Pero para volver al motivo del título y lo pintoresco que se ha encarado el asunto, debo decir que nada mejor para definir la actual gestión que relacionar su brillo con el de una luciérnaga.

El brillo de la luciérnaga, a diferencia del brillo del sol, necesita de oscuridad para poder ser observado y no brilla por el solo hecho de brillar, sino que su brillo, han dicho los biólogos, responde a la necesidad de la luciérnaga de seducir a los demás para obtener lo que desea.

Mientras haya claridad, como en las obvias respuestas a las preguntas que hice, no se verá el brillo de las luciérnagas. Pero mientras Santa Rosa se mantenga en la oscuridad, seguramente veremos sus intermitentes destellos.

