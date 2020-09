No habrá torneos de Primera y Reserva: “No queríamos tomar está decisión, pero es la más lógica”

El protesorero de la Liga Cultural de Fútbol, Mauro Massolo, ofreció detalles de la reunión de Consejo Directivo que contó con amplia participación de clubes afiliados. Destacó que se resolvió no realizar ningún torneo ni en Primera ni en Reserva.

Massolo enfatizó que la decisión fue adoptada en función del voto de la mayoría, dando como resultado que no habrá competencias hasta 2021 en las dos categorías: “es una decisión que no nos cae bien para los que somos futboleros, pero dentro de todo es una decisión analizada, con fundamentos y que ha sido pensada y repensada. Hay que destacar que algunos clubes analizaron la situación del país y de la provincia, por encima de las necesidades o los deseos propios y se resolvió dar por terminado el año para Primera y Reserva en lo que tiene que ver para las competencias oficiales de la Liga Cultural”, dijo en el programa radial Mesa de Deportes que conduce Daniel Wilberger.









Destacó que fue una decisión que “no queríamos tomarla, pero es la más lógica pensando en la situación de la pandemia. Se tomó en conjunto y se demoró porque había clubes que querían jugar y se tuvo que analizar todos los puntos”.

Massolo remarcó que la reunión contó con una amplia cantidad de dirigentes de los clubes de la Liga: “a través de Zoom hemos conseguido más participación, ya que en reuniones presenciales a veces no se sobrepasaban las 20 instituciones porque muchas veces es complicado para los dirigentes del interior trasladarse, en cambio de esta manera se puede participar mucho más fácil”.

Señaló que la reunión del viernes fue continuidad del encuentro que tuvieron en agosto: “habíamos pasado a un cuarto intermedio ya que no teníamos definiciones si se podía jugar o no. Uno de los temas importantes era si había público o no y la realidad es que los clubes no pueden con los costos que significan abrir una cancha y no tener público para solventar los gastos”.

“Por otro lado, planteamos que el subsecretario de Deportes de la provincia, Ceferino Almúdevar, nos había adelantado que se iban a pedir autorizaciones a salud de la Nación para el deporte de contacto, comenzando con una modalidad menor que la de 11 contra 11 debido a la situación epidemiológica. Tras todas estas definiciones fue aceptada por mayoría la decisión de no jugar el torneo”.

Massolo aclaró que: “nosotros no limitamos la posibilidad de entrenar, aquel club que quiera hacerlo y respete los protocolos lo puede realizar. Limitamos que los clubes no pueden jugar un torneo oficial para las categorías de Reserva o Primera División”.

Respecto a la fecha probable de un torneo, precisó que: “Roston, dirigente de All Boys, dio como fecha el 10 de enero para iniciar un torneo, nosotros ponemos una fecha tentativa, pero va a depender del status. Además, quedó establecido que a mediados de noviembre se realizará otra reunión para definir en qué condiciones se va a organizar el torneo”.

“Muchas veces dependemos del calendario nacional y provincial, hay equipos que han jugado el Regional Amateur y el Torneo Provincial de Fútbol lo organiza la Subsecretaría de Deportes con las dos ligas, pero igualmente la fecha va a rondar en enero, ya que los clubes quieren arrancar lo antes posible”.

Finalmente aclaró que en divisiones formativa y fútbol infantil no se ha establecido una definición por los torneos: “una de las posturas que señalaron los clubes es que les parecía mucho tiempo que iban a estar sin actividad los chicos y se planteó de ir viendo cual es la posibilidad de hacer algún evento del futbol infantil”.

