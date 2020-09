Organismos de DDHH repudiaron las declaraciones de Berni

El ministro de Seguridad dijo que “son puro bla bla” porque no quieren trabajar para cambiar lo que denuncian.

“Asuntos Internos es un lugar que siempre se lo he ofrecido al sector de Derechos Humanos porque me parecía bien que un sector que no pensara como yo estuviera en Auditoría. Ninguno aceptó, porque hay que trabajar”, acusó.

“No aceptan porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en Derechos Humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que viven viajando, dando conferencias pero que nunca aportan nada ni contribuyen a la cuestión”.









“He hablado con nombre y apellido y ninguno quiso venir, ese sector es puro bla bla y no se compromete. Ninguno aceptó porque ganan cinco, seis veces más, viajan por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, Ninguno está acostumbrado a estar trabajando desde las 7 de la mañana”, dijo el ministro bonaerense a América 24,

Repudio

El comunicado dice:

Las banderas de la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Las palabras del ministro bonaerense ofenden nuestra historia.

Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al “sector de los derechos humanos” de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha.

Los Organismos abajo firmantes, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia.

Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro.

Abuelas de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

H.I.J.O.S. Capital

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Asociación Buena Memoria

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

