Piden que se recompongan los salarios del personal de DAGSA que debió ausentarse por la pandemia

Los bloques de concejalas y concejales del Frepam, Comunidad Organizada y Propuesta Federal elaboraron un proyecto relacionado con “las remuneraciones del personal de DAGSA caídas durante la pandemia”.

La iniciativa de los bloques opositores es un proyecto de comunicación que le solicita al Ejecutivo Municipal “revisar la medida de suspensión de la liquidación de horas extras en concepto de plus por la función especial desarrollada y se recompongan retroactivamente los salarios caídos de las y los agentes de DAGSA que debieron ausentarse de sus tareas por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo a la fecha. Asimismo se solicita que idéntica medida se sostenga hacia adelante para quienes deben ausentarse por razones sanitarias”.









Consideran que “ante los desafortunados acontecimientos conocidos en los últimos días referido a la existencia de casos de COVID 19 positivos en empleados del servicio, resulta imperioso acudir al auxilio inmediato de las y los empleados de DAGSA que, ya partiendo de un principio de situación precaria de derechos laborales, con el panorama actual se han agravado exponencialmente los perjuicios en su contra”.

Destacan que “bajo la premisa, ‘primero la salud’ no resulta justo ni acorde a derecho, restringir el plus que se paga desde hace tantos años a los trabajadores como medida impropia ante la falta de escalafón de Obras Sanitarias”.

Resaltan que “esta situación laboral precaria sería más fácilmente superable mediante la debida signatura del convenio colectivo de trabajo que agrupa la actividad como corresponde en todos los ámbitos donde se desarrolla el sanitarismo”.

Fundamentan que “al no tener un especial estatuto que regule la función y el carácter técnico de la misma, las remuneraciones de las y los agentes de obras sanitarias carecen de los conceptos y montos apropiados. Para tratar de subsanar o paliar esta situación se ha ido incorporando al sueldo desde hace más de 7 años un plus bajo el concepto “horas extras”. De esta forma, las y los empleados de DAGSA ven integrada su remuneración de manera imperfecta”.

“Que resultan más preocupantes aún las consecuencias ocurridas con el recrudecimiento de la pandemia y las medidas que se debieron tomar para la prevención de la misma que les ha provocado un daño colateral. Y ello se explica de la siguiente manera: con los años, este concepto -mal llamado- “horas extras” integra la remuneración normal y habitual de los trabajadores. Con el advenimiento de las medidas sanitarias que tratan de hacer frente al avance del virus COVID 19, una de las medidas adoptadas fue la no concurrencia a los lugares de trabajo de personas consideradas de mayor riesgo (por edad, por enfermedades preexistentes, etc.) aplicándole a ese personal involucrado la suspensión de la liquidación de ese plus afectando sus ingresos de bolsillo de manera directa y altamente negativa cercenando conceptos que hacen a su remuneración habitual de larga data”.

También recordaron que “el gremio SIPOS luego de reiteradas solicitudes pudo ser escuchado en este Cuerpo describiendo la situación y solicitando acciones del Concejo Deliberante en tal sentido”.

