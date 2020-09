Desde la cárcel, el ‘Sapo’ Valquinta anunció el cierre de la escuela de boxeo

Desde la cárcel, Héctor Mario “Sapo” Valquinta hizo llegar una carta a este medio para referirse a su detención, que la calificó como “arbitraria y sin pruebas”. Afirmó que dejará el trabajo social y que cerrará la Escuela de Boxeo.

La semana pasada Héctor Mario “Sapo” Valquinta y su hermano Jorge fueron detenidos, tras la violenta pelea que sucedió en una canchita donde entrenaba el Club Deportivo Atlético Matadero.









Tras una semana de la detención, el “Sapo” decidió escribir una extensa carta titulada “Estoy en peligro”, donde clamó su inocencia y criticó al gobierno.

Comenzó diciendo “Según nuestra Constitución fui el primer dirigente de la provincia de La Pampa Política perseguido, secuestrado, torturado por un gobierno peronista y democrático, 40 años retrocedimos. Si una persona no está de acuerdo con sus políticas desiguales y hecha directamente para ricos, no pueden mandarlos a secuestrar”.

Resaltó que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso”.

“Un ignorante del barrio Matadero se da cuenta que los tres poderes tienen que ser independientes y democráticos, o nunca vamos a terminar con los abusos judiciales”, escribió.

Valquinta dijo que el gobierno: “vino por mi cabeza y me mostró frente a la sociedad como si fuera un monstruo en forma mediática. Sí, soy un monstruo, pero para este gobierno para ricachones”, y apuntó al Ministerio de Bienestar Social y a la Municipalidad.

Criticó duramente a un comisario: “no necesitamos soldaditos delincuentes a la orden del poder. Necesitamos policías que estén al servicio de la comunidad. Fuiste el actor principal para mi detención arbitraria”. Señaló que el comisario habría amenazado a su mujer para que le diera el celular.

Además, responsabilizó al comisario por el hecho que fue detenido: “Fuiste vos y los soldaditos los que me llevaron a la cancha para que pare el problema y eso nunca lo declaraste ante la ley”.

Afirmó que “mi detención arbitraria no tiene nada que ver con lo sucedido en mi barrio. Yo los conozco señores a ustedes, no les interesa mi gente, nos podemos matar como ratas y ustedes señores van a festejar”.

“No les interesa el hecho, no les importan nuestras mujeres ni nuestros niños, y mucho menos nuestros hombres. Su objetivo hace años viene siendo el sapo Valquinta. No me pueden arrodillar por nada y no les voy a lamer la cola, voy a morir parado y sirviendo a los pobres. Pido disculpas a la gente honesta del Matadero porque de ignorante, muchas cabezas pensantes contra una sola que como un tonto mordí el anzuelo”.

Respecto al trabajo social precisó que “voy a tomar distancia temporal para sanar las heridas grandes que me dejaron en mi familia, mi punto débil”.

Sobre la escuela de boxeo agregar que “Tengo que armar una nueva estrategia para volver a empezar, vamos a retroceder con la escuela de boxeo, con muchos, mucho dolor, les tengo que decir a los pupilos que no son de Matadero que las puertas se van a abrir solo a los chicos del barrio”.

Le pidió al gobernador: “protección, la justicia me privó cuatro veces de mi libertad en forma arbitraria y sin pruebas y me condenó con preventivas abusivas, las cuatro veces tuve que comprobar con pruebas reales que era inocente”.

Finalizó expresando que “Si no podemos confiar en la justicia, ¿en quién vamos a confiar?”.

