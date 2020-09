Resio: “Tenemos que respetar a rajatabla la reglamentación y lo que dice el personal de salud”

El presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, Juan Pablo Resio, junto a la directora del hospital de Rancul, Roxana Del Sueldo brindaron una conferencia tras conocerse los resultados de un menor que fue hisopado. En la localidad hay 26 personas aisladas

La doctora Del Sueldo informó que en Quetrequén son 5 las familias aisladas que totalizan 26 personas, «a todas se les está haciendo el seguimiento correspondiente, una de las familias si bien tiene vivienda en la localidad, está en un campo cercano a Luiggi, ellos hacen el aislamiento allí con seguimiento desde Rancul, nosotros apelamos a la responsabilidad social».









Se informó oficialmente que el hisopado realizado al menor arrojó resultado negativo, «esto no quiere decir que se levanta ya el aislamiento, sino que van a tener que seguir aislados hasta cumplir el contacto estrecho los 14 días, y los contactos de contactos, 72 horas más, después de eso se liberan, porque pueden aparecer síntomas tardíos, desde el día 5 hasta el 11 pueden aparecer síntomas, si hisopamos antes puede pasar que no estemos detectando el virus, entonces para una mayor seguridad 72 horas más de aislamiento».

En referencia a la situación que afecta al norte provincial y de la cual Quetrequén no está exenta, la profesional afirmó: «el virus circula porque circula la gente, ante la posibilidad de un caso, de un contacto estrecho o de un contacto de contacto lo primero que tenemos que hacer es aislar, si aislamos ese virus si está no va a circular, y eso es lo importante».

También se expresó sobre los reclamos de la gente pidiendo los nombres de los aislados, en tal sentido explicó que «la responsabilidad es aislar y que la gente se quede en su casa, los que están circulando es porque no hay necesidad de aislarlos», es decir que si no los notifican es porque no están involucrados.

«Cuando hay menores involucrados tenemos leyes que nos rigen y nos dicen qué tenemos que hace, la protección a la confidencialidad la tenemos que respetar, por eso se trabaja de esta manera, la gente lo tiene que entender, pedimos la colaboración de la comunidad, el apoyo a todas las medidas» enfatizó.

Resio habló de la necesidad de ser muy prudentes a la hora de tratar el tema, y manifestó su preocupación por la estigmatización de los involucrados, especialmente en las redes sociales.

El presidente de la Comisión de Fomento fue muy enfático al expresar: «esto no es una mentira, hay gente que se muere, entiendo a los jóvenes que están cansados y quieren salir pero les pido que colaboren y comprendan, somos hijos del rigor, no va a haber más contemplación con nadie, acá se va a hacer respetar a rajatabla, el que no cumpla con las medidas de seguridad será notificado por la policía y se clausurará comercio, club, bar o lo que sea».

«No miremos lo que hace el otro, preocupémonos por nosotros, respetemos a la policía, los lugares, los clubes, seamos responsables, es eso o la vida de un ser querido», recomendó Juan Pablo Resio.

Fuente y foto: Infotecrealico.com.ar

