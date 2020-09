Durango denunció y repudió amenazas: “cuidado, te estamos mirando”

La senadora Norma Durango, hizo uso de la palabra en la sesión especial que desarrolla de manera virtual el Senado de la Nación para repudiar una serie de amenazas que en los últimos días han sufrido algunas mujeres de su fuerza política.









La senadora pampeana dijo que “quiero poner en palabras, la indignación que sentimos y el repudio frente a una seguidilla de amenazas, descredito y escraches hacia nuestras compañeras Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Fernández Sagasti y Gabriela Estévez. Y en ellas a cada mujer a la que quieren hacer callar, en la consideración que esto no es para nada una casualidad, ya que esta sucesión de amenazas de las que han sido y son objeto varias compañeras en el último tiempo, tienen el fin de amedrentar, adoctrinar, invalidar la palabra y la acción. Claro. Porque les molestan las mujeres pensantes y que accionan en política por sus ideales, y frente a lo que consideran debe ser cambiado en una sociedad que lamentablemente conserva todavía un viso, un cariz arraigado de violencia”, dijo Durango.

La Presidenta de la Banca de la mujer, más adelante en su intervención expresó que “hoy se utilizan otros medios para amedrentar, otras vías, no es un llamado anónimo, es una amenaza desde un perfil falso en las redes sociales, es un mail de remitente desconocido, como ayer hemos recibido todas y todos en nuestro bloque…’tené cuidado te estamos mirando, mañana vas a estar en la mira’… No puede quedar esto en una anécdota o en el olvido. No podemos hacer como que no pasa nada o es una picardía. Esto es grave. No lo vamos a permitir”, manifestó.

Durango consideró que “las amenazas a nuestras compañeras, son el emergente de una exacerbación del discurso del odio con un fin político. Estas amenazas tienen origen en la grieta que permanentemente se fomenta desde algunos sectores en contra de nuestro gobierno, de nuestras medidas, de nuestras acciones y de la palabra política expresada, fundamentalmente por nuestras mujeres. Les molesta Cristina, y les molestan ‘sus crías’ como dijo el individuo que le señaló ‘de esta no salís viva’. Es urgente dejar sentada una vez más nuestra postura contundente de desaprobación”.

“Nosotros queremos un debate sin agravios, sin agresiones, un debate que sea enriquecedor donde no se ataque al otro y a la otra sólo por pensar diferente. Senador Naidenoff nosotros invitamos al diálogo verdadero, no al que se proclama en el recinto y después se obstruye todo lo que se propone”, dijo.

Durango finalizó recordando los aniversarios del golpe de Estado del 55 a Perón y “la noche de los lápices”, e instó a sus pares a trabajar responsablemente por toda la ciudadanía frente a la situación que se vive en el mundo y en el país por la pandemia, mencionando “el pensamiento de Mahatma Ghandi, sobre esto él decía que el odio y la intolerancia son los enemigos del correcto entendimiento. Y señalaba la importancia del diálogo como forma de debilitar las diferencias y la intolerancia”, concluyó.

Comentarios

