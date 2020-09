Revelan graves daños en dos importantes glaciares de la Antártida

Un equipo de científicos de EE.UU. y varios países de Europa ha descubierto daños severos en dos importantes glaciares antárticos a través del análisis de imágenes satelitales, según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En la Antártida occidental, el glaciar Pine Island y el glaciar Thwaites han desarrollado «grietas y fracturas abiertas» que muestran «signos de su debilitamiento estructural» durante las últimas décadas, señalan los investigadores.

Los especialistas explican que ambos glaciares muestran cambios a lo largo de los años, impulsados por las condiciones atmosféricas y oceánicas cambiantes. Como resultado, las plataformas de hielo se han afinado. El deshielo continuo de estas grandes estructuras a su vez ha provocado un aumento del nivel del mar.

More background and videos on the damage processes and why they matter on https://t.co/dmiObLInMW. Thx also to @Sainan_Sun @bert_polar @NASA_ICE @EtienneBerthie2 @FrankPattyn @JanWuite @NASA_ICE @CopernicusEU pic.twitter.com/ENkLwE0htI

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 14, 2020