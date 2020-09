Ricardo Cheli: “Dos realidades políticas en América Latina”

El abogado Ricardo Cheli envió a Plan B una nota de opinión sobre el Día Internacional de la Democracia, el rol de las Fuerzas Armadas en países como Chile y Bolivia y la importancia de la institucionalidad en Argentina.

La conmemoración ayer del Día internacional de la Democracia y el reciente alzamiento policial en Argentina, me trajo a la memoria recientes episodios de levantamientos en otros países de la región. No necesariamente todos los hechos están conectados pero estamos en presencia de un contexto internacional en nuestra América Latina, agudizado por la pandemia que alimenta este tipo situaciones de zozobra.

Más allá del reclamo puntual, la región viene experimentando una reconfiguración de las fuerzas del orden en los procesos políticos. Esto se combina con una erosión de la institucionalidad democrática y una cantidad de reformas pendientes, entre ellas, dentro de las fuerzas policiales.

El año pasado se vio con claridad el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas y de seguridad para sostener a los gobiernos que reprimieron protestas en Chile y Ecuador o directamente formando parte del proceso de golpe de Estado contra Evo Morales cuando la Policía Nacional decidió amotinarse y dar rienda suelta al caos que terminó con el exilio del presidente democráticamente electo. Algunos años antes, en 2010, el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa sufrió un intento de golpe luego de un acuartelamiento policial en rechazo a una medida que, desde la perspectiva de los uniformados, le quitaba autonomía. Correa fue a negociar a la boca del lobo y terminó siendo agredido y hospitalizado. Finalmente, el golpe no prosperó.

Este tipo de prácticas forman parte de una metodología destinada a generar, caos, incertidumbre e inestabilidad política y tiene la misión de erosionar, destituir o forzar la renuncia de las autoridades políticas y que algunos denominan neogolpismo del siglo XXI (Venezuela en 2002 y Ecuador en 2010, sin éxito y que lograron el objetivo en Haití en 2004, Honduras en 2009 y Bolivia en 2019). El resto, fueron golpes parlamentarios (Paraguay/2012 y Brasil/2016, ambos exitosos y fracasado en Bolivia en 2008). ¿Casualidad o causalidad? todos estos movimientos fueron contra mandatarios centroizquierda/progresista.

Como vemos, el contexto de levantamientos policiales para erosionar gobiernos progresistas o de izquierda existe, pero también hay otro punto al que hay que ponerle el eje y que está relacionado con la falta de reformas estructurales y de allí parte el hecho que el 65 por ciento de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en la policía. Sin adentrarnos en el tema, es evidentemente necesario que los nuevos paradigmas de Seguridad Ciudadana comiencen a dar sus frutos y no sean simples teorías, la capacitación democrática en los rangos inferiores y la profesionalización en los rangos superiores de los cuerpos de policía se hace un requisito indispensable para transformar y buscar una reforma del sistema. Es necesario que los mandos superiores sean cargos por concurso evaluados por civiles y no sólo del ámbito policial, sin perjuicio de tener en cuenta las condiciones laborales y económicas de la profesión para que el recurso humano no caiga en tentaciones por corrupción.

Lo que pasó en Argentina con el importante reclamo policial pasó de un reclamo razonable y legitimo a una extorsión hecha y derecha y una verdadera actitud delictual de rebelión donde convivían un reclamo salarial con elementos autoritarios y destituyentes que finalmente pudo desactivarse por vía de una acción democrática del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires que no acudió a la represión ni a ninguna forma de violencia a pesar de la que era ejercida por los sediciosos.

Esto demostró que en un contexto regional inestable y de quiebre democrático, nuestro país demostró ser un ejemplo al respecto, porque tiene un sistema democrático estable y consolidado aún con las diferencias públicas que puedan existir entre los diferentes actores, y eso hace que este tipo de situaciones no prosperen, porque el Gobierno de Fernández, accedió al poder por vía de elecciones transparentes, creíbles y con alta participación.

No hay plano inclinado como vocifera la derecha, pretendiendo asimilarnos con Venezuela, ni tampoco ejerce vetos o proscripciones políticas como en Ecuador, Brasil y Bolivia o como lo intentó el Macrismo con la connivencia de la Justicia de Comodoro Py en relación a la Vice Presidenta.

Las urnas sin dudas, lograron canalizar el malestar social que se vivía en el 2019 y el pleno ejercicio democrático con un Congreso funcionado, a pesar de los palos en la rueda que le intenta poner “Juntos por el Cambio”, es hoy el principal capital político, del que el resto de los países vecinos mencionados carecen, con la excepción de Uruguay. El Presidente y todo su gobierno, actuando junto a integrantes de la oposición en momentos de la crisis pandémica y económica, es una imagen casi imposible de encontrar en el continente. La grieta Latinoamericana es tremendamente más fuerte que la de Argentina, no existen imágenes de Lenin Moreno, Jeanine Añez o Bolsonaro junto a sus opositores.

En Argentina existe una institucionalidad más fuerte aún de la que imaginan muchos argentinos y esa imagen es la que tratan de aprovechar un puñado de la falange de opositores adláteres del odio, apoyados a sol y sombra por los medios hegemónicos. En este marco y momento crucial, es lo que debe ser defendido a capa y espada por los argentinos de buena fe y espíritu democrático. Pero ese pueblo que hoy está retenido por el aislamiento social debe estar muy atento frente a las bravuconadas de estas minorías que tratan de no perder privilegios y que piden “libertad”, mientras no advierten que mentalmente ya la han perdido cooptados por los odiadores seriales, que cargados de rencor, lo exteriorizan mediante violencia verbal y física y algunos más intoxicados aún, entre ellos varios políticos macristas desembozadamente transitan los medios de la impertérrita e histórica derecha, promoviendo un golpe contra el gobierno democrático para el 2021.

Ese proceso de restauración neoliberal que se adelanta en algunos países de la región viene acompañado con el deseo de venganza de las élites desplazadas frente a los pueblos de la región que recobraron la dignidad y los beneficios ganados con los gobiernos progresistas. Esto ya desde 2017 algunos autores han dado en llamarlo Operación Cóndor II que es en una acción más sutil que la brutalidad de las dictaduras cívico militares impuestas por el Cóndor I, en los años 70 y 80. Hoy son como históricamente lo fueron, los medios de comunicación y el sicariato de dirigentes muchas veces vinculados al hampa común, tal como ha ocurrido en Paraguay, Honduras, Brasil y Venezuela, a lo que se suma la cobertura legal de sectores del poder judicial y legislativo.

¿Hasta dónde estarán dispuestos los pueblos a soportar a estos esbirros políticos del gobierno norteamericano y a sus políticas verdaderamente criminales en la Patria Grande? “Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento.” (Juan Domingo Perón).

Ricardo Cheli

