Cincuenta familias santarroseñas viven en asentamientos

El dato fue revelado por el intendente de Santa Rosa, Luciano di Napoli, incluyendo los tres asentamientos que hay en la ciudad. Se han reubicado a unas diez familias en otros lugares desde el inicio de la gestión. Criticó a Bertone por generar falsas expectativas.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, confirmó en declaraciones radiales que cincuenta familias santarroseñas viven de manera permanente en los asentamientos de El Amanecer, El Salitral y el Barrio Santa María de Las Pampas de la capital pampeana.









Luciano do Nápoli recordó que está en contra de las tomas de tierras y destacó la presencia del Estado para resolver estos temas. “Que esté en contra de la toma de tierras, no signfica que la criminalice, como sí hizo la gestión anterior”, aclaró en referencia al gobierno de Leandro Altolaguirre.

Por otra parte, criticó la reunión que mantuvo Luis Bertone, extitular de la Región Patagónica del Ministerio de Trabajo de la Nación, con personas que viven en el Asentamiento del Santa María.“De este tema hay que hablar francamente y sin hipocresías. Hay que analizar las causas, no todos los asentamientos y familias tienen las mismas características y tiene que estar la responsabilidad dirigencial, que no vi. No solo porque organizó una reunión en un momento que no se puede. Hay que llevar tranquilidad y hacer un trabajo serio. No se puede ir a generar falsas expectativas”.

“La ordenanza que él menciona existe desde el año 2017, dos años antes que aparezca el primer asentamiento en Santa Rosa. Yo no estoy a favor de la toma arbitraria de tierras y creo en la presencia fuerte del Estado, pero cuando sostengo que hay que hablar sin hipocresías, hay que ver las causas y son claritas en La Pampa: haber atravesado cuatro años de una discriminación terrible de parte del gobierno central de Macri y no construir una sola vivienda digna mas en la provincia”, criticó di Nápoli en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Hay que tener mucha responsabilidad de no generar expectativas falsas, sin demasiado sustento real. Yo no estoy a favor de la toma, pero tampoco voy a criminalizar la toma. Esta ha sido una decisión desde el día uno. La única denuncia que se realizó , fue cuando aparecieron máquinas trabajando que generaban un peligro, ahí se denunció, pero no contra la gente que está viviendo, como sí fue las denuncias que hicieron en la gestión anterior y en el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó di Nápoli.

“Por eso, cuando hablamos de esto, hay que hablar sin hipocresías, con franqueza, buscando soluciones con responsabilidad. El gobierno municipal está abordando desde el 10 de diciembre la problemática y hemos logrado reubicar a diez familias, algo más de una por mes, desde que asumimos, en distintos puntos y trabajando con el IPAV, con alquileres, viendo como se puede ir dando solución a las familias que están ahí”, indicó di Nápoli.

El intendente dijo que no todas las familias tienen la misma realidad. “Hay unos con construcciones más sólidas, otras muy precarias. Hay gente que vive ahí. Entre los tres asentamientos, El Amanecer, el barrio Santa María de Las Pampas y El Salitral, tenemos 50 familias que viven ahí todos los días de su vida. Son situaciones muy feas y muy difíciles. A nadie se le ocurre que pueda vivir ahí dignamente una persona. Debemos trabajar, para que eso no pase”.

“Luego hay gente que ha hecho su lugar ahí, pero no viven de manera permanente. Entre quienes viven de manera permanente, hay algunas que tienen luz y agua, pero no son condiciones dignas para vivir. Uno procura como Estado que se construyan viviendas dignas, que se puedan pagar y actuar con responsabilidad. Todo lo que sea ir por atrás, proponer que no se paguen las cosas, es anti estado, anti política, que no le hace bien a nadie”, indicó el jefe comunal.

Consultado sobre cuánto se incrementó el déficit habitacional en los cuatro años de Macri, di Nápoli dijo que “hasta hace una semana atrás, había un déficit de 7000 viviendas, en Santa Rosa. En el último gobierno de Cristina se venían haciendo a razón de 1000 viviendas en Santa Rosa”, recordó el intendente.

Cabe recordar que Luis Bertone, negó que estuviese “fogoneando” a tomar terrenos. Destacó que se reunió con personas del Asentamiento del Santa María “para asesorarlos y colaborar con una solución”.

