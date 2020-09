Entregaron diez créditos a emprendedores y emprendedoras de la Economía Popular

La entrega se realizó en la Estancia La Malvina. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, participó este jueves junto a otros funcionarios municipales de la entrega de diez créditos CreAte a emprendedores santarroseños de diferentes rubros.









El acto se desarrolló en la estancia La Malvina pasado el mediodía y el jefe comunal señaló explicó que la intención de la comuna fue “mostrar poco el patrimonio cultural que tenemos en Santa Rosa y reflejarlo en este pequeño acto”.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los emprendedores y emprendedoras de Santa Rosa, que recibirán estos créditos CreAte, con fondos municipales, para comenzar o fortalecer algunos de sus emprendimientos. Esta línea de créditos es municipal, con el fondo de recupero de créditos anteriores y por eso nos parece muy importante y lo planteamos como un objetivo del Director de Economía Popular, poder ayudar en estos tiempos de pandemia”, resaltó di Nápoli.

“Y que todos tomemos conciencia de la necesidad y el esfuerzo que hace el municipio en este sentido. Ya entregamos más de 2 millones de pesos en entregas anteriores y ahora estamos reforzando con más de un millón de pesos más”, dijo.

“Quiero felicitarlos a los emprendedores. La pandemia ha hecho estragos a la economía global y pega más a los sectores que menos recursos tienen, como son en este caso los de la Economía Popular, ya que es más difícil emprender en estas condiciones y es mucho más loable lo que ustedes hacen”, resaltó di Nápoli.

“Me gustaría que alguno de ustedes nos pueda contar también, para tratar de acompañarlos en todo el proceso. Sepan que el municipio está a disposición de ustedes para darle una mano. Seguramente, van a encontrar un montón de inconvenientes en el desarrollo productivo y para eso, tenemos que tender una mano y que las cosas sigan el curso. Ayer, la Secretaria de Desarrollo Económico, firmó un convenio con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas para que los alumnos nos den una mano en el acompañamiento a los emprendedores y estará toda la municipalidad para poder seguir fortaleciendo”, resaltó el intendente.

Testimonios

Uno de los emprendedores agradeció el apoyo a su proyecto y comentó su iniciativa. “Yo hacía poda, arreglo de patios, mantenimiento y la idea es darle una vuelta más y hacer huerta familiar, pero se complicaba por la falta de herramientas”.

“Este es un crédito que está muy bueno porque permite el desarrollo y la independencia como trabajador. Agradecido y espero que todo se dé bien”.

Otra de las emprendedoras, Andrea, contó que era repostera. “Trabajo en casa y si bien empecé hace cuatro años, mi trabajo no era ése. Yo era profesora y conocí una persona maravillosa que me enseñó repostería y el micro lo pedí porque desgraciadamente se me rompió la cocina y tengo que reponer, para poder seguir trabajando. Quería agradecer la oportunidad y la ayuda que nos dan”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Carmina Besga, destacó la entrega de crédito que permite a las personas contar con su trabajo y su propio ingreso. “Eso es lo importante en este momento tan duro, en esta partida económicamente compleja, que nos toca jugar a todos los actores de la economía local y el municipio, como dijo el intendente, va a estar ahí para apoyarlos. CreAte es una línea que creamos en marzo y que ha venido dando respuesta durante la pandemia a todos los trabajadores y trabajadoras y su objetivo es acompañar a los trabajadores y trabajadora en emergencia. El sector de la Economía Popular, con el que nos venimos vinculando, desde creada la Dirección de Economía Popular en el municipio, tuvo nexo y vinculaciones con todos los sectores de la economía popular de la ciudad y estamos en ese camino, reforzando la política pública, para poder acompañarlos. Quiero felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos para cada uno de sus proyectos y emprendimientos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios