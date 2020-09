Rodrigo Catalano de CANNAPam: “ahora a trabajar más que nunca”

La Asociación Civil de Cannabis Medicinal de la provincia La Pampa (CANNAPam), destacó la aprobación del proyecto de ordenanza que crea un registro de usuarios de cannabis medicinal. “Con esto estamos un poco más protegidos y eso nos da tranquilidad”.

Rodrigo Catalano, integrante de la Asociación Civil de Cannabis Medicinal de la provincia La Pampa (CANNAPam), celebró la aprobación del proyecto impulsado por el edil del FreJuPa Mariano Rodríguez Vega y que contó con el acompañamiento de los bloques de la oposición, con la excepción de Comunidad Organizada..

“Estoy tembloroso, contento y emocionado. La mayoría de la gente apoyó la iniciativa y ese voto en contra es apoyar al narcotráfico, al mercado negro y ser cómplice del sufrimiento de la gente”, dijo Catalano a Plan B.

“Estaría bueno que se hable por palabras propias y del corazón, no leyendo un papel, como vinimos a dar siempre todas nuestras declaraciones, no leyendo nada. Gracias a todos los que apoyaron esta ley. Somos todos parte y hubo uno solo en contra y el resto a favor”, agregó.

Consultado sobre si le sorprendió el voto en contra de Comunidad Organizada, Catalano dijo que no. “Ya no me sorprende nada y no divido si es de Tierno o de otro. Es si apoyás o no apoyás, si nos comprendés, o no nos comprendés, va más allá de la política.

“Se está mezclando la droga, cualquier cosa con un tema de salud y está más claro y evidenciado de dónde vino el voto negativo”, agrego

—¿Qué sigue después de la aprobación de la ordenanza?

—Lo que sigue ahora es seguir trabajando más unidos que nunca, en conjunto, en transparencia y seguir puliendo los puntos que habrá para mejorar. Lo bueno es ir mejorando cosas a no agarrarse de un vacío. Hoy tenemos algo y eso es importante.

—¿Qué piensan hacer a partir de ahora como asociación, al contar con un aval como usuarios y cultivadores?

—Ahora a trabajar más que nunca. A humanizarnos y poder seguir haciendo docencia, a que empiecen a estudiar el sistema endocanabinoide, en vez de leer un papel. Solo eso. Estoy contentísimo.

—¿Qué opinas del pedido que la Provincia se involucre en el tema?

—Me parece maravilloso para que se pueda ir pensando en gran escala, no en un patio de una casa. Hay un proyecto dormido hace cuatro años. Tuvimos un acercamiento de uno o dos días, ojalá que esto sirva para concientizar y que La Pampa se adhiera a la ley nacional.

—¿Qué pasa ahora con la figura penal, puede haber persecución a cultivadores?

—Puede seguir sucediendo. Pero con esto estamos un poco más protegidos y eso nos da tranquilidad.

Comentarios

