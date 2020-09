PAMI cierra los talleres “socio preventivos” y echan a 14 coordinadores en La Pampa

La Obra Social de Jubilados y Pensionados eliminó la figura de coordinadores de los talleres y 14 personas se quedan sin el trabajo. También afecta a un número mayor de talleristas. En el país echaron a 200 personas.

El gobierno nacional tomó la determinación de eliminar la figura de coordinadores externos y discontinuarán el trabajo en los talleres “socio preventivos”. Además, afecta a los talleristas, que se quedan sin trabajo y no cobran desde marzo pasado. El programa se llevaba a cabo en 18 provincias e implica el despido de 200 personas que estaban contratadas de manera irregular a cambio de una factura de monotributo.









Una de las coordinadoras, que “desde hace 8 años soy coordinadora de los talleres Socios preventivos de PAMI, en donde organizo , año tras año, cada inicio, eventos y cierre de los talleres de adultos mayores, siendo el nexo entre los talleristas, centro de jubilados y el organismo nacional”.

“Con profundo dolor, esta semana se nos notificó (informalmente) que la figura de coordinador desaparecía y por lo consiguiente nos desvinculaban de esa función. En la provincia de La Pampa, somos 14 coordinadores en la misma situación; y a nivel nacional somos 18 provincias en igual situación”, añadió.

“Además nos informan que solamente vamos a cobrar tres meses (Marzo, Abril y Mayo), siendo que desde la declaración de la pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, hemos trabajado durante estos 7 meses en forma virtual, con todo lo que ello implica, adaptando modalidad de trabajos para que nuestro adultos mayores no pierdan el vínculo con sus profesores y/o sus pares”, indicaron.

Además “los talleristas que también vienen trabajando desde marzo aún no han cobrado y no han recibido respuesta de parte de las autoridades de PAMI. Me solidarizo con mis compañeros y agradezco a mi referente, empleados de PAMI que me acompañaron hasta ahora y muy especialmente al Centro de Jubilados de Villa Alonso”, finalizo.

Una de las coordinadoras de Realicó compartió un video con el trabajo realizado.

La medida del gobierno nacional se toma durante la pandemia de coronavirus, donde los talleres no se hicieron porque la población a la que se dirige es considerada de riesgo.

Las personas que se desempeñan en el programa lo hacen como monotributistas y tiene paralelo con los programas CAJ y CAI en colegios primarios y secundarios, donde el personal fue negreado por años. En la provincia, esos dispostivios educativos para niños, niñas y jóvenes, fueron reemplazados por el programa Vértice

