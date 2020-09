Incendio intencional: Denunció que le quitaron la custodia policial

Carina Sierra denunció hoy que le retiraron la custodia de su casa, donde el lunes pasado sufrió un incendio intencional en el que perdió todo. En la Comisaría Segunda le dijeron que no la pueden ayudar.









Esta tarde, Carina Sierra volvió a la Comisaría Segunda para reclamar custodia policial porque está amenazada por quien ella asegura le prendió fuego el negocio y la casa.

El lunes pasado los Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en una tapicería de la calle Mendoza entre Chacabuco y Pavón. El negocio era propiedad de Sierra. También se le prendió fuego la casa. Los Bomberos concluyeron que el incendio fue intencional.

“Estoy muy apenada. Una vergüenza la Comisaría Segunda. Estoy amenazada de muerte y me toman como un chiste. Me quemaron el negocio, la casa. Estoy desamparada totalmente”, dijo la damnificada.

-¿Por qué te sacaron la custodia que te habían puesto después de tu denuncia?

-Dicen que no hay personal, que tienen que cargar a otros y no pueden sacar para cuidarme a mí. La verdad es que los que van, van a dormir. Los tendría que haber filmado para que la gente vea como trabajan. La policía de la Comisaría Segunda, una vergüenza. Yo Estoy amenazada de muerte, casi me mata los nenes.

Sierra denunció un intento de usurpación de un terreno de su suegro, quien está con internación domiciliaria: “Fuimos a buscar con mi cuñada los papeles y nos amenazaron de muerte. Vine a denunciarlo y no me dieron bolilla. Toda la semana pasada viniendo a la Comisaría y el lunes pasó esto (el incendio intencional). Yo estaba pidiendo la custodia y me dijeron que buscara un abogado para poner una perimetral, y no se qué otras cosas, te ponen millones de peros. Están esperando que me maten. Me siento desamparada. Esto es un abandono de persona”.

-¿Las personas que vos denunciaste por amenazas fueron las que te quemaron tu negocio y tu casa?

-Si. Hay testigos. Los vecinos lo vieron y hay declaraciones. Pasan en moto por delante de mi casa. No se quien dio la orden que retiren la custodia de mi casa. Es una vergüenza lo que está pasando.

-¿Donde estás viviendo ahora con tus nenes?

-Estoy en una situación precaria total. En el quincho de atrás de mi casa, donde pinte todas las paredes porque es lo que menos se dañó. Mis nenes están dando vueltas porque no pueden estar ahí. Es insalubre. Yo no tengo donde bañarme o ir a hacer mis necesidades. Estoy molestando a los vecinos. Es vergonzoso estar así y sin tener justicia.

-¿Te ofrecieron alguna solución desde la Municipalidad o la Provincia?

– Me tramitaron un préstamo para fin de año pero mientras tanto ¿dónde estoy? Yo me voy a quedar ahí y agradezco a gente conocida, clientes, que todos han colaborado con nosotros porque nos hemos quedado con lo puesto. Mi hijo salió en short y una pantufla, porque la otra la perdió cuando los vecinos lo sacaron por atrás.

