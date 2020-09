El cierre de talleres en el PAMI afecta 15 coordinadores y 100 talleristas en La Pampa

El viernes pasado el gobierno nacional comunicó el despido de coordinadores y se podría extender a talleristas. Cobran 7.500 y 4.500 pesos por mes, respectivamente. El responsable de Realicó blanqueó la treciarización de la precarización: “no tienen que ver con el instituto, nosotros le damos subsidios a los centros de jubilados y ellos son los que pagan los salarios”, declaró Alexis Saúl González a la prensa local.

El viernes Plan B adelantó que el PAMI recortaría sus gastos destinados a las propuestas socioeducativas destinadas a personas jubiladas o pensionadas.

En la provincia hay 15 coordinadores y alrededor de un centenar de talleristas distribuidos en los 65 centros de jubilados y jubiladas. Como en cada centro pueden tener 1 o más talleristas, el número fino lo tiene el PAMI.

La decisión se habría tomado porque la población objetiva de esos dispositivos se encuentra en riego y durante la pandemia no se pudieron hacer de manera presencial, pero, una de las coordinadoras afectadas contó que durante la pandemia continuaron con el trabajo de manera virtual, al igual que ocurrió con varias actividades en todo el país.

A ese panorama se le suma que el gobierno nacional no giró los fondos para pagar 7.500 pesos por mes a cada coordinador o coordinadora ni los 4.500 pesos para talleristas.

“Ya pasaron 7 meses y no se abonó nada”, señaló Elizabeth Pires, coordinadora de los talleres d Realicó, donde un funcionario del gobierno del Frente de Todos justifico la decisión con argumentos economicistas, propios de la gestión anterior

“El viernes Alexis González, director de la Agencia de PAMI Realicó, salió a decir que nosotros no teníamos nada que ver con PAMI, que éramos del centro de jubilados. Ellos le dan subsidios para el pago de los salarios de los coordinadores y talleristas. Pero nosotros prestamos servicios para PAMI”, remarcó “Eli” Pires.

Trabajo

La mujer relató que “la tarea del coordinador es estar presente y acompañar en todos los talleres. Además de las tareas que le corresponden por ser referente y estar a cargo de un grupo de talleristas. Por eso se calcula que trabajan entre 3 y 4 horas por día”. Por esas tareas cobraban, cuando les pagaban, $7.500 por mes.

En cambio, los y las talleristas trabajaban unas 4 horas semanales en el centro más lo que demanda la planificación de las actividades, a cambio de $4.500 por mes.

El aviso de despido

“El viernes, de manera informal, se nos informó que los coordinadores íbamos a estar desafectados del cargo porque no podían constatar que nosotros estuvieras cumpliendo nuestro rol y que por eso íbamos a cobrar solo marzo abril y mayo, y el resto de los meses, es decir hasta septiembre, no los iban a abonar”, reveló Pires.

“Al no estar más la figura del coordinador no va a haber contacto con los talleristas y creemos que ese va a ser el cierre del programa. En junio PAMI nos informó que iba a pagar el primer trimestre, al precio acordado en noviembre del año pasado. Y el resto de los meses solo 2.500, tanto para coordinadores como talleristas”, enumeró.

“Nosotros ya veníamos elaborando notas, porque queríamos cobrar, pero nunca paso nada. El viernes mandamos la última pidiendo una respuesta y si no vamos a ir a la justicia”, destacó.

Tarea

La coordinadora de los talleres en Realicó indico que “nosotros seguimos trabajando desde el inicio de la pandemia de manera virtual, y quienes no pudieran acceder se hacía por teléfono. PAMI puso a disposición un programa Comunidad PAMI para darle contención a los afiliados, con material y por teléfono. Se ve que esto no funcionó y en junio nos obligaron a anotarnos en ese programa, y nos empezaron a mandar afiliados para hacerles una encuesta telefónica sobre su situación, pero no nos conocían y nadie nos atendió porque desconfiaban. Después de reclamar que esto no funcionaba nos dieron afiliados que nos conocían y pudimos hacer nuestro trabajo”, dijo

“Si al centro de jubilados le sacan el programa no va a tener más gente que le pague la cuota. Van a desaparecer los centros de jubilados”, manifestó la trabajadora.

“La tarea que desempeñamos de contención a adultos mayores, más en esta pandemia, es fundamental. Ellos esperan las videollamadas, comunicarse, de esa manera se sienten parte de la comunidad”, describió.

“No tenemos respuesta oficial y el trato es lamentable, porque hay un decreto presidencial que dice que prohíbe los despidos y son los primeros en despedir. No pueden desconocer nuestra labor”, lamentó la referente local del programa.

Números

Los coordinadores despedidos en La Pampa son 15. Los talleristas se están relevando pero es cercano a los 100. A nivel nacional son 200 coordinadores y más de 2.000 talleristas.

“En Santa Rosa y en General Pico es donde más se dieron de baja los talleristas porque no aguataban más trabajando y que no les pagaran. Nosotros seguimos aportando el monotributo”, finalizó Pires.

