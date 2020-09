“El permitido de primavera” pone a prueba la responsabilidad social en La Pampa

Este lunes se espera que miles de jóvenes en toda la provincia festejen el día del estudiante en el medio de la pandemia de coronavirus. El gobernador autorizó los encuentros sociales de manera excepcional por el día de la primavera.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 19 el gobernador Sergio Ziliottio excepcionó a este lunes de la prohibición para realizar reuniones sociales y apeló a la responsabilidad de cada una de las personas que viven en la provincia.

“El permitido de primavera” exige que se respete el distanciamiento social, no se exceda el número de 10 personas por grupos, no se compartan botellas, mate, se use cubreboca nasal y se utilicen los elementos de limpieza y desinfección.

La Pampa arrancó este lunes con 297 casos activos de coronavirus, 23 pacientes internados y 3 fallecidos. Desde el comienzo se registraron 557 casos positivos.

Ayer, la localidad de Toay contó nueve casos nuevos y acumula 12 casos activos. Santa Rosa tiene 32 y General Pio 19.

En 25 de Mayo son 26 y en las localidades que se encuentran en fase 1, Intendente Avlear suma 144 y Bernardo Larroudé 38.

El resto de los casos activos se encuentran: nueve en Realicó, cinco en Bernasconi, cuatro en Quemú Quemú, tres en Catriló, uno en General Acha, uno en Rencul, uno en Conhello y uno en Doblas.

Laguna

El Centro Recreativo Don Tomás permanece abierto para actividades físicas, recreativas y para reuniones que no excedan el número de 10 personas.

La Municipalidad de Santa Rosa realizará una fuerte campaña de prevención con el fin de evitar la propagación del coronavirus. También se espera aglomeración de personas en otros espacios públicos de la ciudad.

Las autoridades de la provincia y los municipios insisten con la responsabilidad social para mantener el estatus sanitario y las actividades económicas, que en su mayoría se encuentran autorizadas de 7 a 22 en todo el territorio pampeano.

