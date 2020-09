“El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia La Pampa está faltando a la Verdad”

La víctima del Terrorismo de Estado, Raquel Barabaschi, se refirió al nuevo espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, La Pampa, donde los cuestionó por “las agresiones vertidas contra el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos”. Les pidió que presenten propuestas.

Mediante un comunicado de prensa, se anunció la conformación del Espacio Encuentro Memoria Verdad y Justicia en el territorio pampeano. Advirtieron sobre el recrudecimiento de la violencia institucional e invitaron a organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales, sindicales y políticas a sumarse.



Dentro del comunicado se refieren a la situación que ellos piensan que pasa en La Pampa: “los organismos de DDHH y organizaciones sociales y políticas ligadas al gobierno, han abandonado la lucha en la calle, método histórico de las organizaciones de Derechos Humanos, y callan frente a estos atropellos. En La Pampa solo se limitaron a emitir algunos comunicados ante la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, negándose a marcar la responsabilidad política de Kicillof y Fernández, en algunos casos atreviéndose a nombrar a Sergio Berni solo después de la confirmación de que el cuerpo hallado era el de Facundo, cuando desde el día uno todo apuntaba a la bonaerense mientras Berni lo negaba y encubría a esta fuerza. Esta lamentable realidad es producto de la cooptación e integración de las organizaciones populares al gobierno del Frente de Todos”.

Frente a esta situación, Raquel Barabaschi, respondió lo siguiente:

En el día de la fecha, leyendo las noticias, me entero de la conformación de una nueva asociación en Defensa de los Derechos Humanos, (Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, La Pampa) hecho que sería para celebrar, ya que cada espacio que se genere en este campo, es motivo de avance en la defensa y ganancia de Derechos.

Lamentablemente, en vez de celebrar, quiero expresar mi más profundo rechazo a las agresiones gratuitas vertidas en el comunicado fundacional a todas, todos y todes los militantes del campo popular que integramos no solo el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, sino a todos los colectivos de otras organizaciones y a los y las militantes barriales que en forma anónima, están permanentemente en la lucha cotidiana.

Si la construcción de este espacio está basada en el ruin ataque a las y los otros como carta de presentación, ni siquiera vale detenerse en invertir tiempo en su análisis. Estaría bueno la presentación de propuestas, y sobre todo, la firma de algún responsable para conocer a quien o quienes poder dirigirnos para intercambiar ideas o debatir.

En lo personal, he transitado décadas en este campo, y agradezco profundamente poder ser integrante del Movimiento, estoy orgullosa de pertenecer al mismo, por su historia, su trayectoria y su compromiso, que se mantuvo desde su creación por entrañables compañeros (algunas y algunos de ellos lamentablemente ya no están entre nosotros), que se jugaron en épocas de la más oscura historia de nuestro país.

El Encuentro está faltando a la verdad al aseverar que el Movimiento y otros espacios del campo popular hayamos sido cooptados por el FREJUPA, y que por ese motivo hayamos abandonado la calle y la lucha.

Desde el minuto uno de esta pandemia que vino acompañada por hechos de Violencia Institucional, hemos estado repudiando, y ocupándonos de los casos, comunicación y acompañamiento a víctimas y familiares. Quizá no se enteraron porque no es nuestro estilo estar todo el tiempo haciéndolo público.

Con respecto a la participación en la realización de una nueva ley de Seguridad Ciudadana, quiero manifestar que a finales de la gestión anterior, solicitamos que la misma no fuera tratada en Diputados, a fin de que todos los colectivos pudieran participar en la elaboración de la misma, teniendo en cuenta que la anterior databa de la época de la Dictadura. No somos ingenuos y sabemos que una Ley, en sí misma, no garantiza la finalización de la Violencia del Estado, pero si la nueva ley contempla ampliar aspectos de interés Ciudadano, se constituirá en una herramienta a la cuál acudir. Con el criterio que nuestros detractores planten, todas las luchas y participación del campo popular en la sanción de determinadas leyes, no tendrían ningún sentido.

Aclarar también, que como militantes por los Derechos Humanos, no discriminamos a ninguna persona por su pertenencia político partidaria, y desde ese lugar, acompañamos a todos las y los compañeros que dieron testimonio como víctimas en los Juicios de lesa Humanidad, peronistas, radicales, comunistas, socialistas, intransigentes y troskistas.

Y por último, no abandonamos ni abandonaremos NINGUNA lucha, como siempre lo decimos, Gobierne quien gobierne, y lo hemos demostrado con hechos concretos.

Lo que no haremos, por responsabilidad ciudadana y por respeto a todos los compañeros trabajadores de la Salud, es salir a marchar y/o hacer convocatorias que nos pongan a todes en riesgo.

El Enemigo del Campo Popular está con toda seguridad, en otro lugar. Jamás saldríamos a atacar a militantes de otros espacios, porque caeríamos en la deplorable actitud de Berni defenestrando a los Organismos de Derechos Humanos que tanto han batallado en el camino de la Construcción de Memoria, Verdad, Justicia y defensa de la Democracia.

