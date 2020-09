Cómo funciona el Comité de Operación de Emergencia de La Pampa

El encargado del Área de Seguimiento y Control COVID, Marcos Miguel, brindó detalles del funcionamiento del Comité de Operación de Emergencia (COE), organismo encargado de articular de manera intersectorial el operativo de viajeros que ingresan a La Pampa y el monitoreo de las personas aisladas.









Entre las áreas con las que trabaja se encuentran los Ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, por los permisos, Seguridad, otras áreas de Salud, Municipio, entre otras.

Miguel se refirió, en principio, a la primera tanda de repatriados, que arrojó muy buenos resultados a partir del trabajo organizado, que permitió un control sin contagiados.

En relación a los aislados, el médico explicó que el objetivo es, a partir de los casos sospechosos, “aislar al positivo, a los contactos estrechos y a los contactos de contactos estrechos. Este es un dispositivo que se articula no solo con el sector público sino con el subsector privado, y todo nace de sospechar que alguien pueda tener coronavirus”.

La Dirección de Epidemiología es el otro organismo de permanente trabajo conjunto en Gobierno, con quienes articulan la detección de los casos sospechosos, “si un médico, o cualquier persona, sospecha de un caso sospechoso, se genera una consulta médica y esa valoración termina con una denuncia en una ficha epidemiológica, que pasa a un área, que es la línea caso sospechoso (dependiente del COE y del Comité de Epidemio del Hospital Gobernador Centeno), donde hay un grupo de médicos que reciben las planillas, las evalúan y las pasan a Logística, de allí a Búsqueda de Contacto, y antes de que hisopemos a la persona se empiezan a bloquear los contactos, esto más que nada para los que tienen nexo epidemiológico”, explicó.

Consultado por quienes no tienen nexo epidemiológico, Marcos Miguel comentó que el bloqueo lo hace el médico de cabecera, “es muy importante el compromiso de los médicos cuando el paciente no tiene nexo epidemiológico, cuando no hay un vínculo con un positivo el médico tiene que aislar a los contactos estrechos y grupo familiar conviviente, recomendar el aislamiento hasta el resultado del hisopado y luego evaluar qué hace”.

Asimismo, el profesional destacó el buen resultado del tercer cordón de aislamiento implementado en La Pampa, “esto lo probamos con el brote de Catriló, dio resultado, y hasta ahora, en General Pico, nunca hemos llegado a aislar a más del 1% de la población, y si bien en general por ahí genera alguna resistencia, sobre todo por afectar alguna actividad económica, el 99% del resto de la población puede seguir haciendo su vida normal gracias a estos aislamientos”.

Si bien la labor del COE se centra en General Pico, se trabaja de forma articulada con todo el norte provincial, “tenemos contacto con todos los pueblos a través de la Zona Sanitaria, contacto directo con los directores de todos los hospitales, con todos los puestos camineros de la provincia, tenemos una excelente conexión con el área de Permisos”.

Este Comité está formado por 4 áreas pilares, Logística, Datos, Monitoreo y Control (Búsqueda) y Mesa de Entrada (que se vio reforzada en las últimas 48 horas con personal agregado por el Hospital Gobernador Centeno ante la cantidad de llamadas por consultas, ya sea consulta de casos como también por trámites de regreso a casa, entre otras.

El COE funciona de lunes a lunes, de 8 a 20, con una trabajo de alrededor de 40 personas. “Se adaptó en el primer piso del Hospital, a gran velocidad y destacando a la gente de mantenimiento, lo que era antes el área de Estadísticas, la armó con puestos de trabajo para el COE, se trabaja con un protocolo de bioseguridad para que si nos enfermamos algunos de nosotros no contagie al resto, tratando de respetar todas las medidas de seguridad, con permanente sanitización. Tenemos, a su vez, articulado el COE con atención médica del paciente COVID y del aislado en hotel, hay tres hoteles articulados, dos que están para COVID y uno para aislamientos especiales (de viajeros) no COVID”.

En uno de los hoteles para pacientes con COVID se encuentra el máximo operativo sanitario, con guardia de Enfermería 24 horas, una guardia médica de 12 horas, “y hace un mes y medio tenemos dos móviles de respuesta para los aislados en domicilio, que van desde asistir a alguien que empezó con síntomas y vamos a hisopar hasta algún paciente positivo que ha empeorado y requiere atención, o personas que regresan de viaje de algún tratamiento quirúrgico en Buenos Aires y requieren curaciones en el domicilio”.

Miguel volvió a la labor coordinada con los puestos camineros, “donde ingresan personas con permiso pero a veces también situaciones especiales, encapsulamientos, personas que vienen a ver familiares que están en situación crítica de salud y donde también se genera un dispositivo de seguridad para que se puedan acercar a ver a los familiares”.

Los pacientes COVID tienen de dos a tres controles diarios y los aislados un control diario, pero siempre con las líneas abiertas de monitoreo. “La prioridad la tiene el positivo, el contacto estrecho y hay otro equipo que llama a los contactos de contactos y a los viajeros”, agregó.

Este martes se notificaron dos casos positivos en la ciudad y 11 pacientes fueron dados de alta, quedando con 13 casos activos.

Las derivaciones de pacientes y contactos del norte provincial se hacen a General Pico, donde los moderados quedan en el hospital modular, los graves ingresan a terapia y los leves, que requieren mayor atención por no poder estar en domicilio, a los dispositivos de hotel.

Además, el médico destacó la permanente ayuda y trabajo conjunto con el Área Programática (Postas y Centros de Atención) y la articulación tanto con la Guardia del Hospital como con el Servicio de Emergencias Médicas.

Pedido de responsabilidad social

Marcos Miguel apeló a la responsabilidad social, “el número de aislados sería mucho menor si la gente tuviera mayores cuidados, tenemos que seguir insistiendo en los jóvenes, uno lo ve en los paseos públicos de General Pico (Brunengo, Belgrano, Paseo de calle21) grupos tomando mate, compartiendo bebidas de la misma botella, sabemos que esta enfermedad tiene un curso más leve en los jóvenes pero puede no serlo y sabemos que los más jóvenes pueden contagiar a los grupos de riesgo, y este virus no es amable con ese grupo. Apelar, insistir con el tema de la responsabilidad social, de acompañar los protocolos en las empresas, si tienen dudas asesorarse, tratar de concientizar para que este número de aislados tan grande. En este momento la situación sanitaria está controlada pero esto puede variar de la noche a la mañana si tenemos una fiesta clandestina, si alguien enfermo decide ir a trabajar y no denuncia su situación, es clave si tengo algún síntoma no ir a trabajar”.

Teléfonos

Las líneas de consulta a la comunidad del COE son 2303-506562 y 2302-531304 (llamada o whatsapp), de 8 a 20 horas.

