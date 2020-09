Protesta de la COOPECAD en el ISS: “el Estado es cómplice de pagar de más”

La Cooperativa de Cadetes y Mensajería (COoPECAD) se manifestó en la sede del Instituto de Seguridad Social, en protesta por la pérdida de una licitación donde presentaron la oferta más barata para el estado. No cortaron la calle, protestaron en media calzada.

Damián Busto, integrante de Coopecad, explicó a Plan B los motivos de la protesta frente al Instituto de Seguridad Social. “Nos encontramos para manifestar nuestro enojo porque hemos perdido una licitación totalmente injusta y que pensamos que habíamos ganado”, dijo.

“Fuimos invitados por el Instituto de Seguridad Socia y por el Sempre a participar de esta licitación. Hubieron tres licitantes y nuestra oferta fue la mejor. Para esta licitación, teníamos que presentar dos garantías para la apertura de sobres: uno era el 1% de lo licitado o ser proveedor del Estado. Nosotros hace ocho años que somos proveedores, nos pagan con transferencia y trabajamos en Educación”, añadió.

“Cuando fui a al apertura de sobres, una auditora me pidió que presentara la resolución donde yo era proveedor del Estado. Me dieron cinco días hábiles, fui a Contaduría General, al tercer piso de Casa de Gobierno y hablo con los contadores, pero me dijeron que el servicio que ofrecíamos, en la nomenclatura, no podía estar inscripto como proveedores del estado”, explicó Damián Busto.

Busto señaló que le explicaron que no podía ser proveedor del estado y sí tenían una cuenta declarada para contrataciones directas: “Nosotros ya tenemos un antecedente de trabajo con el Instituto y el Sempre. Hablamos con los compañeros y compañeras, para hacer el depósito del 1% y que el trabajador del estado va a elegir la mejor oferta”.

“La licitación privada nos llegó tres días antes, fue todo nuevo, armar los pliegos y no contábamos con ese dinero, pero lo salimos a pedir prestado. Usamos la otra garantía, de ser proveedor del Estado, pero nos dijeron que legalmente en la apertura de sobres, teníamos que presentar esa garantía. Les explicamos que fuimos inducidos a hacer uso de la segunda garantía de ser proveedor del Estado y lo veíamos injusto, porque nuestra oferta sigue siendo la mejor. Le presentamos la nota al secretario general, Raúl Ortiz y él nos dijo que lo iban a enviar a Asesoría Letrada, pero ayer me enteré que nuestra licitación se caía”, indicó durante la protesta en la puerta del ISS.

Busto recordó que la cooperativa da trabajo a 28 familias. “Este trabajo del instituto, cuando lo hicimos, generó para cinco personas un trabajo estable, digno. Y una compañera pudo pagar los estudios de su hija, en Córdoba. Lo que queremos hacer público que las cooperativas de trabajo no estamos en igualdad de condiciones con las empresas privadas. De movida es así, es remar en dulce de leche y esta es una cuestión más, donde el Estado es cómplice de pagar de más”.

“Nosotros ya trabajamos con ellos y nos han catalogado el servicio de excelencia, nunca tuvimos una falla”, agregó. “No sé si hay maldad, pero no hay sentido común. No se le explica al trabajador en qué se gasta el dinero del estado. Tenemos la mejor licitación, el mejor servicio porque el vecino nos conoce”, dijo.

—¿Qué diferencia de precios hay con quien ganó la licitación?

—El que gana, debe ser la segunda mejor oferta, con $1.143.000, la empresa que está ahora ofertó $1.500.000 y la mejor oferta era la nuestra de $1.090.000, con viajes a $80, totalmente certificado este viaje, con cadete registrado y seguro de vida. Quiero que den explicaciones. Los privados no pueden zapatear, porque cuando abrieron los sobres, la mejor oferta era la nuestra.

—¿Tienen miedo de quedarse sin trabajo? —No, somos una cooperativa autogestiva y siempre sacamos para el compañero. Pero sí esto era estabilidad económica por dos años. A este trabajo ya lo hicimos y al disfrutar de esta estabilidad, los compañeros la pasan bien. A eso queremos llegar.

Traté de buscar ayuda por todos lados. Fabián Bruna me escuchó, pero no me dijo nada. Las cooperativas de trabajo en estas cuestiones estamos medias solas y no tenemos un espacio para que haya ayudas legales. Tampoco tenemos capacitaciones. Todo esto es nuevo para mí, no estoy preparado para armar pliegos, licitaciones, sí para trabajar y para que mi trabajo y el de mis compañeros sean dignos.

