Un proyecto para cerrar una discusión

El diputado César Montes de Oca consiguió el apoyo de sus pares de la bancada del Frente Justicialista Pampeano para homenajear a José Ignacio Rucci, muerto en un atentado atribuido a Montoneros, en un hecho que refleja la división del peronismo de los ’70 y un panorama social y político de disputa permanente.

Sin entrar en consideraciones sobre las posiciones políticas entre quienes repudian la trágica muerte como un atentado terrorista y los que lo consideran como una consecuencia de “Ezeiza”, en alusión a la masacre contra el pueblo peronista que fue a recibir a Juan Domingo Perón, quien podía regresar al país luego de 17 años, vale mencionar que la propuesta legislativa posiciona a los 17 legisladores, a la propia Legislatura (ya que no tendrán inconvenientes de números para aprobarlo), del lado de una de las varias facciones justicialistas que existían en la década del ’70 del siglo pasado.









También se puede abordar desde la faz familiar, donde ningún argumento podrá contener el dolor que causó el asesinato del secretario General de las 62 Organizaciones, el 25 de septiembre de 1973. Y mucho menos, explicarlo.

La muerte de Rucci forma parte de la violencia política y la disputa del campo popular, donde algunos, consideraban la lucha armada como una de las vías para llegar al poder y transformar la dictadura de estirpe conservadora en un gobierno popular que proponía una “patria socialista”, que tenía tantas definiciones como organizaciones que la proponían.

No faltará quien recuerde el histórico debate televisivo entre el lucifuercista Agustín Tosco y Juan Ignacio Rucci, donde el peronista se ubicó en los sectores conservadores del peronismo que no querían cambiar la sociedad y les bastaba con el regreso de Juan Domingo Perón.

El periodista Eduardo Anguita, que fue integrante del ERP, investigó e historizó los ’70 en el libro “La Voluntad” y sobre Rucci dijo recientemente que “en realidad yo no justifico estos hechos de violencia y no los quiero más en mi país, pero yo explico esta violencia porque éramos una militancia activa, de mucha más pasión que razón y que no actuábamos solo en términos estratégicos”.

“Por eso creo que la decisión de Rucci se tomó al calor de lo de Ezeiza, porque la izquierda peronista tenía incluso intenciones de acercarse con la derecha, pero la derecha tenía los cuadros y la decisión de provocar la ruptura definitiva”, resaltó.

Sobre el asesinado aseguró que “era un hombre de mucho talento, era un gran organizador por eso era el líder de las ‘62 organizaciones’, con una enorme capacidad de organizar y una lealtad absoluta a Perón, por eso era su elegido. No era un líder como Lorenzo Miguel pero era un hombre muy leal, era el hombre que Perón necesitaba y había elegido a su lado”.

El atentado nunca fue reconocido por Montoneros pero si lo hicieron, años después, algunos de sus integrantes. Se decía que la decisión fue tomada por la cúpula dirigencial y ejecutada como una de las acciones del “centralismo democrático” que practicaban como método de conducción sus principales referentes.

A pesar de tener medios gráficos a su disposición, ninguno hizo una velada defensa del atentado, como si lo habían hecho con el fusilamiento de Aramburu. Memoriosos recuerdan la editorial de Dardo Cabo en “El Descamisado”, donde no reivindica la acción pero tampoco se desdicen de las críticas que le hacían a Rucci.

La historia reciente del peronismo, amplio como pocos movimientos en el mundo, tiene hoy en la provincia, al menos en la faz legislativa, intérpretes que se alinean de un solo lado de la discusión y se encolumnan detrás de la defensa del dirigente asesinado, y muy cuestionado, en los ’70.

El reconocimiento que posiblemente salga de Diputados intenta zanjar una discusión que ha consumido miles de páginas de revistas, publicaciones partidarias y de libros, done por ahora, nadie se ha animado a cerrar el capítulo.

JJB

