Alberto Fernández entregó 784 viviendas Procrear

El presidente encabezó el acto de entrega de viviendas en San Antonio de Areco. Además de esa ciudad bonaerense, las nuevas casas concluidas corresponden a Misiones, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero.









Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, Fernández señaló que en la gestión anterior, las viviendas “inexplicablemente no fueron construidas nunca”.

“Dejaron de construirlas en 2015 cuando llegaron al gobierno y por razones que uno no logra entender, pero quedaron obras paradas y que los argentinos están esperando que terminemos para que empecemos a entregar”, agregó. “A mí no me avergüenza que el Estado vaya en auxilio de los que más lo necesitan; me avergüenza que el Estado le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos”, dijo el mandatario al encabezar un acto en San Antonio de Areco.

“Esas obras se empezaron pero quedaron abandonadas durante cuatro años”, durante los cuales “tomamos deuda una y otra vez, los pícaros compraron dólares y se los llevaron fuera del país y otra vez tuvimos que llegar nosotros a poner orden a todo eso”, criticó.

Tener una vivienda es un derecho que hace a la condición humana. Por eso estamos recuperando el rol que el Estado perdió cuando frenó las obras del Procrear y se dedicó a tomar deuda para que los pícaros se la lleven afuera. Hoy el Estado ayuda a los que producen y trabajan. pic.twitter.com/8UbsTpyO9g — Alberto Fernández (@alferdez) September 24, 2020

Estuvieron conectados en el acto por videoconferencia desde sus provincias los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

“No sembramos grieta, pero lo que queremos que nos demos cuenta porque detrás de cada casa inconclusa hay una lógica”, afirmó el Presidente, quien manifestó “no estar en paz con su conciencia” con las viviendas sin terminar.

El jefe de Estado participó de una primera entrega de 784 viviendas en los desarrollos urbanísticos ubicados en San Antonio de Areco (Buenos Aires), Posadas (Misiones), Maipú (Mendoza), Chilecito (La Rioja), y en la capital de Santiago del Estero.

Durante septiembre y octubre se continuará con la entrega de otras 1.500 viviendas en predios de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que forman parte de un total de 11.000 que la gestión anterior dejó inconclusas, consignaron fuentes oficiales.

