Confirmaron la condena al médico que filtró las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado

El médico habría filtrado las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado mediante su WhatsApp y quedó con condena firme tras la decisión de la Cámara de Casación.

Quedó firme la condena al médico que filtró la fotografía del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Se trata de Wherter Augusto Aguiar, que había sido condenado a un año y medio de prisión en suspenso por el Tribunal de Esquel. También fue inhabilitado por tres años y medio para el ejercicio de la profesión.

La Sala IV de Casación, en sintonía con el fiscal Raúl Plee, confirmó rechazó un recurso de la defensa, por lo que dejó firme la condena.

Aguiar había sido acusado por la exhibición de las fotografías del cadáver de Santiago Andrés Maldonado al personal médico que estaba de guardia en el Hospital Zonal de Esquel, así como por la difusión de esas fotos a un grupo de personas a través de la red de mensajería Whatsapp y a oficiales de la Policía Federal Argentina que no habían presenciado el examen del cuerpo que se realizó en la morgue.

En el juicio se tomó en cuenta el carácter secreto del material revelado y se lo condenó por el artículo 157 del Código Penal que pena al que revelare documentos que por ley deben ser secretos.

La defensa alegó que el tribunal tuvo una “errónea valoración de la prueba y sostuvo que los elementos de cargo producidos resultan insuficientes para arribar a la certeza que exige un fallo de condena ”.

El camarista Mariano Borinsky en su voto remarcó que el delito previsto en el art. 157 del C.P. “protege fundamentalmente el secreto atinente al ejercicio de la función pública; bien jurídico que resultó vulnerado por la conducta atribuida a Werther Augusto Aguiar desde el momento en que, en su carácter de médico legista de la Policía Federal Argentina, puso en conocimiento de extrañas personas el contenido de aquello a lo que él pudo acceder por su calidad y por las funciones que desempeñó tanto durante el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Andrés Maldonado como en el marco de la inspección ocular practicada en la morgue provincial”.

“La circunstancia de que las fotografías del cadáver hayan sido difundidas contemporáneamente y, por esa vía, llegado incluso a ciertos medios de comunicación -como alega la defensa en modo alguno excluye o neutraliza la lesión al bien jurídico producida por la conducta anteriormente descripta que, per se, perfeccionó el delito imputado”, sostuvo el juez.

“No caben dudas que el accionar del imputado afectó la genuina expectativa de los familiares del fallecido de que se mantuviera bajo reserva los elementos que en definitiva fueron relevados a terceros no autorizados. Esto así, en el particular contexto en el que el propio hermano de Santiago Andrés Maldonado -Sergio Maldonado- dijo no querer reconocer el cuerpo hasta tanto estuvieran dadas las condiciones para ello”, advirtió el camarista Borinsky, cuyo voto fue compartido por su colega Javier Carbajo.

El juez Gustavo Hornos coincidió con sus colegas y confirmó el carácter secreto de la documentación revelada “siendo en el caso las fotografías del cuerpo sin vida de Santiago Andrés Maldonado, quien fue hallado el 17 de octubre de 2017 en el Río Chubut; con las implicancias que dicha maniobra podía traer aparejada, dada la trascendencia pública que ese suceso tiene en toda la República Argentina”, señala la nota de Ámbito Financiero.

