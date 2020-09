Coppo sobre los robos en Pico: “la seguridad no es prioridad en esta gestión”

El concejal radical Guillermo Coppo realizó la presentación de una serie de proyectos en el marco de la última sesión del Concejo Deliberante de General Pico, destacándose el pedido que se le realiza al Ejecutivo Municipal que convoque al Consejo de Seguridad local.

El edil expresó: “Es necesario convocar de manera inmediata al consejo de seguridad, no pueden seguir encontrando excusas para no afrontar lo que sucede en Pico. En el mes de Febrero elevamos una nota al Secretario de Gobierno Pablo Pildain, ya que el consejo no se reúne desde febrero del 2018, donde pese a los reclamos que realizamos a la gestión anterior hizo oídos sordos. Ante ese nuevo pedido la Intendenta Alonso nos respondió en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el mes de marzo que era imperioso convocar a los actores sociales integrantes del Consejo. Hasta el momento, estamos terminando septiembre y no ha habido novedades en tal sentido.”

Coppo continuó “Todos los días nos encontramos con nuevos hechos delictivos y lo peor que la metodología es cada día más violenta, los robos a mano armada se están volviendo en algo común en nuestros comercios, pero es algo que el ejecutivo local no quiere hablar. Hemos visto cómo se han ido reuniendo y reorganizando el trabajo de los distintos consejos que tiene el municipio sobre distintas problemáticas, pero el tema de seguridad no es prioridad en esta gestión, mantienen una lógica de “si no lo tratamos no existe”.

Recordemos que el consejo de seguridad local está regulado por ordenanza y establece que es un órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de Políticas Públicas Preventivas de Seguridad Comunitaria, donde debe estar integrado instituciones de todos los sectores: Estado; ONGs, Sector Privado, y Medios de Comunicación.

Para finalizar el concejal radical indicó “debemos revalorizar espacios de participación como éste, coordinando y planificando de manera conjunta los distintos sectores de la sociedad Piquense en materia de seguridad y establecer un rumbo a corto y mediano plazo mancomunado con el gobierno provincial.

