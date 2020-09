Kohan: “En Santa Rosa – Toay no hay un brote”

El ministro de Salud, Mario Kohan, pidió a la población mantener los cuidados preventivos para evitar la masividad de contagios por COVID-19 en Santa Rosa y Toay y aseguró que no hay un brote de coronavirus en la actualidad.

Kohan pidió que la comunidad cumpla con los cuidados y haga uso de tapabocas y del aislamiento preventivo, en caso de ser necesario.“El aislamiento es lo que va a permitir a nosotros cortar la cadena de contagios”.









El titular de la cartera de salud afirmó que la provincia contará con casos y es posible que haya brotes. “En general la sociedad se comporta bien, pero hay un grupo que piensa que no le va a pasar nada”, dijo en referencia al relajamiento de las medidas preventivas.

Las recomendaciones las hizo en una conferencia de prensa realizada en el Fundación Banco de La Pampa junto al subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y la Directora de Epidemiología, Ana Bertone.

El ministro de Salud también se refirió a la difusión de un comercio, cuyo dueño dio positivo para COVID-19. “Es horrible tener que hacer eso”, dijo en conferencia de prensa, para recordar que el comerciante no cumplió con el esquema de trazabilidad propuesto a los comercios.

“Les pedimos que usen las herramientas, aunque sea por sentido común. Le pido a la comunidad que confíe en nosotros y nos ayude a mitigar el daño que está ocasionando esta enfermedad”, agregó en conferencia de prensa.

Ante la pregunta sobre cómo evolucionará la cadena de contagios en Santa Rosa y Toay, Kohan dijo que se analiza la situación, pero descartó que haya un brote de contagios en la zona.

Consultado sobre la salud del gobernador, dijo que “está bien, haciendo aislamiento por ser contacto estrecho. Está aislado, como corresponde”, afirmó.

Kohan afirmó que las personas aisladas son “ciudadanos que cumplen el aislamiento que corresponden, previsto a nuestra estrategia. Toda vez que tenemos un eventual núcleo de contagios, el equipo de Epidemiología hace la indagación correspondiente para detectar el nexo epidemiológico”.

“No perdamos de vista algo fundamental: el aislamiento es lo que nos asegura cortar la cadena de contagios. Cuando hago la PCR o en qué momento tengo el nexo, no me pone nervioso, me pone mucho más nervioso pensar que uno de ustedes o yo, que estamos acá, podemos ser portadores del virus asintomáticos y sin saberlo”, dijo Kohan.

—¿Se evalúa un cambio de Fase en Santa Rosa y Toay por la cantidad de casos?

—Todo está en análisis permanentemente. Este es el motivo para convocarlos a ustedes y llevarle el mensaje de tranquilidad a la comunidad. Estamos muy alertas y seguimos paso a paso todo este proceso.

Necesitamos una sociedad entre las autoridades que tienen la obligación de administrar la pandemia y los ciudadanos que tienen que cumplir ciertas normas para tener la relativa buena calidad de vida de los pampeanos o menos mala, si lo comparamos con CABA o AMBA y esto se logra todos juntos.

—¿Tiene lógica abrir actividades como el fútbol o deportes en este momento complicado?

—Esto forma parte de discusiones. Todo va a ser prueba y error. Lo que está demostrado de un artículo de un experto español que insiste que las actividades al aire libre, con todas las medidas de precaución son mucho menos riesgosas en el contagio que esta reunión de acá ahora. Cuando nos reunimos en lugares cerrados, no bien ventilados, se multiplica por veinte la posibilidad de contagios. En la vuelta a los colegios, hay mucha gente preocupada y pueden pasar cosas, pero se van midiendo. Esta vuelta fue con un número limitado de estudiantes, con un ámbito, docentes y estudiantes protegidos. Es el lugar más seguro que hay en ese sentido.

—Si vemos el último mes, La Pampa ha tenido más casos…

—Desde el comienzo lo dijimos: casos vamos a tener. Estos que estamos viendo ahora, es lo que está diciendo y también dijimos que tendríamos pacientes internados. No está pasando nada que no hayamos previsto. De aquí en más, ¿usted me va ayudar? Yo lo puedo asegurar que vamos a seguir teniendo casos, algunos brotes y está demostrado que la pandemia evoluciona por brotes, con gente asintomática o poco sintomática que contagia a un grupo. Se genera un brote, como sucedió en Alvear o Catriló. Esos brotes podemos volver a sufrirlos, pero en siete días se bloqueó y estabilizó el foco. ¿Y cómo ser logró? Aislando y aislando, volviendo a Fase uno, el lugar en que se detectó el brote. Este es el trabajo que va a tener que hacer Salud y el gobierno de aquí en adelante. Para que eso se logre, me tienen que ayudar.

—¿Santa Rosa – Toay no se considera brote?

—No. Todas las Fases están presentes y hacemos reuniones diariamente. ¿Qué pasará en Santa Rosa y Toay? Necesitamos, tal vez, 48 o 72 horas, para ver cómo van evolucionando los casos que vamos detectando. Al momento no hay nada que diga que hoy hay que declarar una situación determinada. Esto es día a día, minuto a minuto. Yo no puedo saber qué pasará mañana o esta tarde. Nadie tiene nada asegurado. El mundo lo muestra y la Argentina le está pasando lo mismo. Cosas nos van a suceder.

Ahora, si tengo herramienta y si ustedes me ayudan a utilizarlas, no es que no vamos a tener casos o que no pueda haber un brote, pero sí habrá menos casos, menos brotes y lo vamos a contener bien.

—¿Notan que hay un relajamiento en la sociedad respecto a los cuidados preventivos?

—En general, la sociedad se comporta bien. Hay una falsa seguridad de algunas personas, más de las que a mí me gustaría que ocurriera, que piensa que no le va a pasar nada y luego se enoja cuando le pasa. Primero la negación, luego la transferencia, es un fenómeno psicológico: “no me va a pasar nada, pero si me pasa, me enojo con usted porque me pasó”, eso se llama transferencia y esto está pasando en la sociedad, que está asustada y tiene temor.

Ese temor le sirve para sobrevivir, el miedo como emoción básica nos permitió sobrevivir y hay que transformarlo en un miedo proactivo. ¿Qué tengo que hacer para evitar enfermarme y cómo continuar mi vida lo más normal posible? . Yo digo, en términos generales, la sociedad acompaña, pero hay un grupo que no cree que esto, por convicción ideológica, que me sorprende y lo explico con un ejemplo: nadie va a discutir que un destornillador es una herramienta útil para atornillar y desatornillar, pero puedo tomar un destornillador y asestarle una puñalada al que tengo al lado. No es la herramienta, es quién la usa.

