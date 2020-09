Son víctimas de violencia de género, viven en condiciones precarias y quieren desalojarlas

Las mujeres llegaron a los departamentos tras la intervención del Estado por tratarse de víctimas de violencia de género. Entre la Provincia y la Municipalidad las asisten con subsidios para pagar el alquiler pero los desembolsos no llegaron y el propietario del complejo las quiere echar por falta de pago, algo que está prohibido por decreto presidencial en el marco de la pandemia.









Tres mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que el propietario de los departamentos de la calle Italia 2955 casi Tito Fuertes de Santa Rosa, identificado por las mismas como Hugo Turcoman, quiere desalojarlas y les cortó los servicios de luz y gas.

Viven con sus hijos e hijas en viviendas de extrema precariedad, que el Estado reconoce como habilitadas para habitar y por las que otorga subsidios a las tres para que puedan hacer frente al pago del alquiler, pero que no pagaron y ahora por eso el dueño las quiere echar. Todas las viviendas están llenas de cucarachas y el lugar no tienen cloacas y los residuos son descargados a cielo abierto.

El dueño de los departamentos aumento el alquiler, por el que ahora deben pagar entre 9.500 y 14.000 pesos mensuales, dependiendo el caso. La decisión de aumentarles el alquiler no corresponde, puesto que está prohibido por el Decreto presidencial 320/2020 el desalojo por incumplimiento de pago, la prórroga automática de los contratos de alquiler y el congelamiento de los mismos a valor de marzo de este año.

Una de ellas tuvo un entredicho porque el hombre la quiso echar y tuvo que intervenir policía de la Seccional Segunda.

“Estás en tu casa y se te mete sin avisar, te corta la luz. Una vez también me cortó el gas en la madrugada”, relató la mujer cuya edad es de 29 años y vive con su hija de 3 años.

“Yo me fui a acostar y dejé las hornallas prendidas porque tengo el vidrio roto. Me desperté por el olor a gas. Me lo había cortado y después lo volvió a conectar”, contó a Plan B Noticias.

Otra joven de 21 años de edad vive en otro departamento con sus dos bebes de poco más 1 año y atraviesa la misma situación.

La tercera mujer involucrada también recibió amenazas de desalojo. Vive con sus cuatro hijos de 6, 8, 9 y 11 años.

Víctimas de toda violencia

Además de ser mujeres violentadas por sus exparejas – uno está detenido y los otros dos violentos tienen órdenes de restricción de acercamiento pulseras electrónicas y botón antipático – también sufren la falta de acceso a un techo y la violencia de otro tipo que las amenaza con desalojarlas.

“Las tres llegamos por violencia de género. Acá te trae el gobierno”, contó una de ellas a este medio y especificó: “Provincia hace el mayor aporte y la municipalidad completa lo que falta para pagar los alquileres”.

“Los subsidios son para este hombre y nosotras vivimos con lo que nos queda, la asignación universal y la tarjeta alimentar”, describió una de ellas, quien hace unos días perdió la mercadería que había comprado con la tarjeta social porque el propietario de los departamentos le cortó la luz de la noche a la mañana y se le echó a perder todo.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad Santa aclaró que son “intervenciones de la gestión anterior” y que conocen el complejo y las denuncias contra el dueño por lo que «no recomiendan el lugar» en los casos en que les toca intervenir.

El área de Género y Diversidad del municipio también respondió en esa línea.

Por el lado de la Provincia, desde la Defensoría del Niñez y Adolescentes contestaron que “no hay relación con los propietarios de los departamentos” y reconocieron que las mujeres con hijos a cargo enfrentan muchas trabas a la hora de alquilar “no son muchos los lugares que reciben y permiten el ingreso sin garantía”.

Las autoridades responsables se comprometieron a resolver al atraso en el pago de los subsidios y en solucionar la situación la semana que viene.

