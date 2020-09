Dieron negativo los funcionarios hisopados por el positivo de Vanini

Los testeos realizados a los funcionarios que son contactos estrechos de José Vanini, secretario general de la gobernación, dieron negativo de COVID-19. Todos deberán permanecer aislados preventivamente.









Los funcionarios provinciales que son contactos estrechos de José Vanini, secretario general de la gobernación, dieron negativo al hisopado de coronavirus. La información fue confirmada por fuentes de Casa de Gobierno.

El resultado trae alivio a la administración, puesto que en el listado, además del gobernador, había otros funcionarios ministeriales, secretarios, diputados y de la dirección de Canal 3, entre otros.

El gobernador Sergio Ziliotto no presentaba síntomas por lo que se decidió no hisoparlo. Cabe recordar que en caso de ser contacto estrecho de un caso de COVID-19, si no presenta sintomatología, no necesariamente se los hisopa.

El viernes, el gobierno declaró asueto administrativo para desinfectar el Centro Cívico y cerró también, de manera preventiva, la emisora estatal.

Aunque el resultado arrojado sea negativo, los hisopados deberán guardar asilamiento preventivamente. Si no presentan síntomas y una vez cumplido el plazo establecido de cuarentena, podrán retomar sus actividades.

