Trazabilidad obligatoria: “Los que no quieran cumplir no van a poder entrar al local”

Luego de que se registraran casos positivos de COVID-19 en comercios que no llevaban sistema de trazabilidad, la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo, el Centro Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio, acordaron la obligatoriedad del sistema.









El subsecretario general del CEC, Rodrigo Genoni, advirtió que a partir de ahora las personas que no quieran dejar los datos o usar barbijo, no podrán entrar al local. El sistema de trazabilidad se volvió obligatorio luego de que se detectaran casos positivos en comercios que no lo implementaban.

«El gobierno nos llamó a una reunión porque estábamos preocupados por un aumento de casos y la posibilidad de contagios en los empleados de comercio», contó el dirigente.

“Los trabajadores son los que más expuestos que están y el sector comercial está preocupado para que no se vuelva a una fase 1 y tengan que cerrar las puertas”, dijo.

-¿Cómo se va a implementar la obligatoriedad?

-Había muchos que lo estaban implementando. Esa obligatoriedad es más para la gente que va a consumir que para el propio comerciante y trabajadores. Porque muchas veces son los que entran los que no quieren usar el barbijo o dejar sus datos. Y ahora tanto el comerciante como el trabajador tienen la posibilidad de poder decir tenes que dejar los datos o no dejarlo pasar al local. No va a pasar porque esto no sucede, pero si alguien pretende no cumplir no va a poder entrar.

-Hay gente que milita la anticuarentena

-Es la irresponsabilidad social que ves en la cantidad de gente compartiendo un mate o está en el centro sin barbijo. Después cuando se reglamenta más se quejan. Pero los mínimos cuidados no los cumplen.

Software de trazabilidad de AMUSIM

Genoni contó que la mutual desarrolló su propio sistema de trazabilidad para atención en las farmacias, el centro médico y la óptica. “Con el DNI la mayoría de los datos están en un padrón que tenemos, le agregamos el teléfono y si surgiera un caso positivo, tenemos todos los datos para informarlo”, contó.

Además aclaró que “nosotros tenemos muy separado los clientes del personal que es muy difícil que se produzca un contagio. Esto tiene que ver con el protocolo interno de cada comercio y es importante porque hace al cuidado de los trabajadores y a la sociedad”.

Nuevo Almacén Saludable

En diciembre AMUSIM abrirá un Almacén de Alimentos Saludables en la calle 9 de Julio, frente a la Plaza San Martín.

“Nosotros tenemos mucha demanda de productos saludables y lo que se va a incorporar son alimentos que van desde yerbas orgánicas, vinos, legumbres, y todo lo que hace al alimento saludable vinculado al cuidado de la salud”, explicó el subsecretario general del CEC.

“La idea sería arrancar con un local ahí y después ver si se pueden llegar a poner dos locales mas en la periferia por el estacionamiento. Pero en un principio no solo lo vemos como una necesidad de la comunidad sino también como creación de fuentes de trabajo, que hoy está faltando. Se va a arrancar con 3 trabajadores que ya se están entrenando en el manejo del sistema de la mutual”, contó.

-¿Va a ser más barato que los mercados?

-Pensamos poner productos accesibles para toda la sociedad y después a aquellos que estén interesados porque tienen un mayor consumo, se les va a dar la posibilidad de afiliarse a la mutual para tener un beneficio adicional.

