Confirman que cortarán la Ruta 188 a la altura de Rancul: “Si nadie entra, nadie sale”

Productores, comerciantes, y trabajadores autoconvocados pampeanos determinaron que el corte se efectuará a la altura de la localidad de Rancul. Comenzará a partir del mediodía del martes, en reclamo por las restricciones que mantiene la provincia de San Luis para su ingreso y egreso de la misma con fines laborales.









«Si nadie entra, nadie sale» es la frase que repiten quienes organizan esta manifestación que bloqueará el ingreso a la provincia de San Luis de manera total, por lo que se solicita a quienes deban transitar este martes antes del mediodía reprogramar sus actividades.

La interrupción en ese punto se suma a lo determinado por los autoconvocados de las provincias de Mendoza, Córdoba, y Santa Fe reclamando facilidades de accesibilidad para quienes necesitan ingresar a la provincia puntana con fines laborales. Si bien desde la provincia que lidera Alberto Rodríguez Saá se habían comprometido en reformular los protocolos a fines de hacerlos más «lógicos» esto en la realidad no fue así, y no solo complican los ingresos sino también la salida de ese territorio.

El corte comenzará a las 12 horas del martes 29, y será sostenido por productores de Realicó, Rancul, Quetrequén, Luiggi, Parera, Caleufú y Castex entre otros. Sostienen no estar de acuerdo con el nuevo protocolo implementado por San Luis, especialmente con la modalidad para el regreso a La Pampa, dado que se les exige un hisopado para salir el cual no se consigue «te mandan a Buena Esperanza y resulta que en esa localidad hace 15 días que no puede entrar ni salir nadie, si te presentás encima como un ‘extranjero’ de la provincia, mucho menos podés lograr ese hisopado y quedás preso del lado de San Luis», afirmó un productor rural pampeano.

Fuente y foto: Infotecrealico.com.ar

