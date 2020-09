Volvió el fútbol 5 y el juego reducido: “En la liberación del deporte somos punta de lanza en la Argentina”

El director General de Deportes del Gobierno de La Pampa, Alejandro Bagatto, brindó detalles de la aplicación de los nuevos protocolos sanitarios a partir de la habilitación para la práctica de deportes con oposición, tanto de conjunto como de combate.









El funcionario señaló que desde que se aprobó el protocolo “desde la Subsecretaría de Deportes nos hemos estado reuniendo con los clubes y con las federaciones. También hemos informado a los gimnasios, a los referentes de deportes individuales y en conjunto, la idea es que sean participes de todas estas liberaciones y nuevos protocolos”, dijo en el programa radial Mesa de Deportes que conduce Daniel Wilberger.

Bagatto comentó que el nuevo decreto trajo consigo algunas liberaciones en los protocolos: “en la natación se pueden permitir tres personas por andarivel, en los deportes de contacto y oposición se presenta un protocolo de burbuja, donde se puede competir (ejemplo: boxeo, karate, judo, etc), pero debe ser con el mismo rival durante la semana (sólo tres veces), así se evita el contacto con otras personas”.

Sobre los deportes en conjunto indicó que: “ahora se puede trabajar con la modalidad de juego reducido, el básquet 3 vs 3, el fútbol 5 vs 5, el handball 4 vs 4, y otros deportes más están permitido, pero todavía no hemos llegado con este protocolo a la composición oficial de lo que uno conoce normalmente (fútbol 11 contra 11)”.

Remarcó que una de las medidas importantes que se tomó fue la de ampliar el horario para deportes de 7 a 22 horas: “era uno de los pedidos más importantes, ya que algunos no podían hacer actividad física por el horario de trabajo”.

Tras todas estas medidas, Bagatto sentenció: “Como dijo el gobernador y el Subsecretario, hoy somos punta de lanza en la Argentina con el tema de la liberación del deporte”.

También, resaltó la importancia de la trazabilidad en el deporte: “Es fundamental, ayuda muchísimo y con resultados comprobados, porque ante la aparición de un caso, nos ha permitido detectar en forma inmediata los contactos dentro de las instituciones”.

Escuela de Guardavidas

Respecto a la Escuela de Guardavidas sostuvo que “gracias a esta extensión de protocolo pudimos cerrar los horarios de la pileta. hemos charlado con los profesores”. Contó que los profesores que vinieron de Buenos Aires ya hicieron la cuarentena y “van a meterse al agua por las clases de salvamiento”.

Hay 40 mujeres y 40 hombres distribuidos en toda la zona.

Centro de Desarrollo Deportivo para Personas con Discapacidad

Este viernes se presentó oficialmente el Centro de Desarrollo Deportivo para Personas con Discapacidad: “Hemos cumplido con una deuda y la idea es llegar a todas los pampeanos con discapacidad que practican deporte. Estamos jerarquizando el deporte adaptado”.

Finalmente le pidió a la población: “sigan ayudando respetando los protocolos. Nosotros estamos a disposición de quién nos convoque, queremos seguir liberando actividades, pero necesitamos el compromiso de todos”.

